Ticketmaster poursuivi pour publicité trompeuse

L'organisme fédéral poursuit donc Ticketmaster, le plus important site de vente de billets au pays. La raison ? Les frais de service de Ticketmaster ne sont pas compris dans le premier prix affiché et sont plutôt ajoutés « plus tard dans le processus d'achat ».

« Cette pratique, connue sous le nom d'affichage des prix partiels, fait en sorte que les consommateurs paient beaucoup plus que ce qui a été annoncé », indique le Bureau de la concurrence par voie de communiqué.

Ces frais obligatoires ajoutés par la suite font « souvent » augmenter le prix du billet de plus de 20 %, parfois jusqu'à plus de 65 %.

ANNONCE PUBLIQUE

En juillet dernier, le Bureau de la concurrence avait demandé, lors d'une annonce publique, à tous les vendeurs de billets pour des événements sportifs ou artistiques de revoir leurs pratiques afin d'afficher dès le départ le prix réel du billet.

Ticketmaster n'ayant pas changé ses pratiques d'affichage de prix, le Bureau de la concurrence a décidé hier de poursuivre l'entreprise et son propriétaire, Live Nation, devant le Tribunal de la concurrence. Le Bureau de la concurrence veut faire cesser cette pratique de Ticketmaster et demandera une pénalité en argent.

« En juillet, nous avons demandé aux vendeurs de billets de revoir leurs pratiques publicitaires. Aujourd'hui, nous présentons une demande auprès du Tribunal pour empêcher Ticketmaster de faire des déclarations trompeuses aux consommateurs. Ces actions combinées envoient un message clair aux détaillants en ligne : les consommateurs doivent être certains que le prix affiché correspond à celui qu'ils vont payer », a indiqué John Pecman, commissaire de la concurrence du Canada.

Invité à réagir, Ticketmaster a écrit à La Presse qu'il « agit de façon transparente pour permettre de prendre des décisions d'achat éclairées [et qu'il] continue de travailler de près avec les gouvernements provinciaux afin d'améliorer la protection des consommateurs et d'offrir aux fans la meilleure expérience de billetterie ».

Ticketmaster a vendu 480 millions de billets à travers le monde en 2016.

LES BILLETS DU CANADIEN

Ticketmaster est le site officiel de vente des billets de six des sept équipes canadiennes de la Ligue nationale de hockey - toutes les équipes canadiennes sauf le Canadien de Montréal, qui possède son système interne de vente de billets. Cette saison, le Canadien affiche dès le départ le prix réel de ses billets (frais de service compris), comme le souhaite le Bureau de la concurrence.