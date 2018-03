Le Cirque du Soleil modifie son image

Le soleil demeure, mais devient plus épuré. Et deux astres, créés en collaboration avec les agences Brand Union et Commissaire Officiel, symbolisent maintenant l'entreprise (Groupe Cirque du Soleil) et ses produits.

« On sentait le besoin de distinguer la marque corporative de la marque consommateur, explique Marie-Hélène Lagacé, directrice principale, relations publiques et stratégie de communication du Cirque du Soleil.

L'ancien logo était, par ailleurs, vraiment détaillé. Et comme les communications sont de plus en plus numériques, il était très difficile à reproduire précisément. On l'a simplifié sans le dénaturer. »