Sid Lee s'en va à Place Ville Marie

Pour l'immeuble signature du centre-ville de Montréal, il s'agit d'un jalon significatif dans son repositionnement stratégique.

Le gratte-ciel cruciforme a longtemps été associé aux locataires traditionnels du centre-ville, à savoir les institutions financières, les firmes d'avocats, les bureaux professionnels et les sièges sociaux.

C'est d'ailleurs encore le cas en 2017 avec les avocats Norton Rose, Gowlings, Lavery, et les institutions financières comme Banque Royale et BDC. Toutefois, cette clientèle dite de prestige croît lentement à Montréal en plus d'être très courtisée par les propriétaires-gestionnaires des tours de bureaux de construction récente.

Par exemple, Place Ville Marie (PVM) a vu les comptables Deloitte partir pour la nouvelle tour de Cadillac Fairview, près du Centre Bell.

« Ce qui est en train de se passer, explique Bernard Poliquin, VP principal, Bureaux, Québec, chez Ivanhoé Cambridge, c'est que PVM se positionne et se rend disponible pour les entreprises de la technologie, de la créativité et des communications. La Place Ville Marie continue de démontrer ainsi sa pertinence dans le marché. »

Entreprise du domaine de la publicité et de la création ayant des bureaux à Toronto, New York, Paris et Los Angeles, Sid Lee installera son siège social mondial et occupera 61 000 pi2 au rez-de-chaussée et à l'étage des mezzanines. Le déménagement est prévu pour le début 2019.

Le président de Sid Lee Montréal et chef global des opérations se montre enthousiaste à l'égard de sa nouvelle adresse.

« Avec la construction prochaine du REM [réseau électrique métropolitain], dit Martin Gauthier, nos clients vont pouvoir atterrir à Dorval, s'engouffrer dans le train, descendre à la gare Centrale et rentrer dans nos bureaux sans mettre le nez dehors. À la fin de la journée, ils pourront emprunter le passage souterrain pour se rendre au nouveau Reine Elizabeth, y donner une conférence dans l'espace C2 et y passer la nuit, avant de repartir pour l'aéroport le lendemain. »

M. Gauthier précise que sa société détient des options sur les deux autres mezzanines qu'elle n'occupera pas au départ. Ce qui représente une superficie additionnelle de 40 000 pi2 que Sid Lee pourrait louer d'ici cinq ans.

Appartenant au japonais kyu, Sid Lee est le créateur de l'événement C2 Montréal, sur l'innovation. La société collabore fréquemment avec Ivanhoé Cambridge. Ils ont travaillé à rajeunir l'hôtel Reine Elizabeth et à créer l'observatoire Au Sommet Place Ville Marie.

Sid Lee loge dans la Cité du multimédia, au 75, rue Queen, depuis 2004.