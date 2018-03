Metro et McDonald's larguent Éric Salvail

En mai 2016, Éric Salvail annonçait avoir accepté d'être le porte-parole de Metro parce qu'il est «un véritable client» de l'entreprise. «C'est l'épicier qui a vu grandir les Québécois depuis 70 ans et qui a, par le fait même, grandi avec nous. Je suis extrêmement fier de m'associer à cette marque parce qu'elle correspond tout à fait à mon style de vie», avait-il mentionné.

L'animateur a enregistré une série de publicités diffusées à la télévision et à la radio. Son visage était également utilisé sur le web et dans des cahiers publicitaires publiés dans La Presse +.

McDonald's

Les restaurants McDonald's, qui commanditaient l'émission En mode Salvail sur V, ont également mis fin à leur partenariat avec l'animateur.

«Étant donné la nature des allégations concernant Éric Salvail dans les médias, McDonald's a mis fin à sa relation avec lui», a indiqué à La Presse Anne-Julie Maltais, directrice des communications de McDonald's du Canada.

Must, Pepito, Transat

Du côté des magasins de meubles et articles de décoration Must, on a « suspendu la commandite d'En mode Salvail et de tout ce qui s'y rattache, le concours, le web, tout », indique Anick Redburn, directrice du marketing numérique et du commerce électronique chez G2MC (propriétaire de Must et Maison Corbeil, entre autres).

Le concours devait se terminer dans quelques jours avec la remise d'une carte-cadeau de 5000 $ échangeable chez Must.

G2MC suspend aussi sa campagne de publicité (dans laquelle Éric Salvail n'apparaît pas) parce qu'elle misait sur la commande de l'émission En mode Salvail. L'entreprise doit maintenant revoir sa « stratégie globale de placement média ».

Le troisième commanditaire principal d'En mode Salvail, la sangria Carlos Pepito (distribuée par l'entreprise lavalloise Groupe Omni) a annoncé en début d'après-midi la suspension immédiate de son association avec l'animateur et producteur Éric Salvail.

Transat est également ébranlé par les allégations d'inconduite sexuelle révélées par La Presse. Ce matin même, Éric Salvail devait monter à bord d'un avion du transporteur québécois avec les gagnants du concours « Direction en mode Salvail avec Air Transat! » Le vol a eu lieu sans la vedette du petit écran.