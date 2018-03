Guerre commerciale: le bras de fer Washington-Pékin se poursuit

Patrick Baert, Delphine Touitou, Douglas Gillison

Agence France-Presse

Washington

Washington qui envisage de taxer les importations chinoises à hauteur de 60 milliards de dollars, Pékin qui réplique en menaçant le porc et les fruits américains et, maintenant, une bataille devant l'OMC: la Chine et les États-Unis poursuivaient vendredi leur bras de fer commercial.