Acier et aluminium: possible «solution» entre l'UE et les États-Unis

Le ministre allemand de l'Économie a estimé lundi que les États-Unis et l'Union européenne pourraient trouver un compromis dès cette semaine dans le conflit les opposant sur les taxes américaines sur les importations d'acier et d'aluminium.

«Nous avons le sentiment, le secrétaire au Commerce [américain] Wilbur Ross et moi-même, que nous pourrions arriver à une solution commune cette semaine», a déclaré Peter Altmaier lors d'une allocution aux journalistes devant la Maison-Blanche.

Le président américain Donald Trump avait promulgué le 8 mars des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium. Il avait toutefois exempté provisoirement le Canada et le Mexique, ses partenaires au sein de l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en cours de renégociation et avait indiqué qu'il y aurait des possibilités d'exemptions pour d'autres partenaires.

«Il est possible de trouver une solution qui puisse éviter [à tous] un grave conflit commercial», a ajouté le ministre allemand alors que l'Union européenne a menacé de prendre des mesures de représailles sur des produits américains si de telles taxes étaient imposées.

M. Altmaier, qui a fait état de bonnes discussions lundi matin, a toutefois pris soin de préciser qu'il revenait à la Commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, de négocier formellement avec les États-Unis.

Mme Malmström devrait rencontrer mardi et mercredi des responsables de l'administration Trump.

Dans un très bref communiqué commun, M. Ross et M. Altmaier ont fait état «d'un échange préliminaire très constructif sur tous les sujets relatifs à nos [leurs] liens économiques, tourné particulièrement sur l'apaisement des tensions commerciales».

M. Altmaier a également indiqué qu'il rencontrerait mardi le représentant américain au commerce (USTR) Robert Lighthizer.