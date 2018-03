Négociations de l'ALENA: «Pas les progrès espérés»

«Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas effectué les progrès espérés... Nous avons seulement bouclé six chapitres» a regretté M. Lighthizer lors d'une conférence conjointe avec les ministres mexicain et canadien menant les négociations.

«Pour boucler l'ALENA 2.0, nous devrons parvenir à un accord sur environ 30 chapitres» a-t-il expliqué.

Sur son compte Twitter, le président américain Trump a réitéré lundi que l'ALENA «avait été un mauvais accord pour les États-Unis» et exigé un accord de libre-échange «juste» avec le Mexique et le Canada en échange de tout assouplissement de taxes à venir sur les importations d'acier et d'aluminium.

La ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland a rétorqué à la clôture des négociations que son pays rendrait coup pour coup.

«Si des taxes étaient imposées sur l'acier et sur les produits en aluminium canadien, le Canada prendra les mesures appropriées, des mesures pour défendre nos intérêts commerciaux et nos ouvriers» a-t-elle menacé en conférence de presse.

M. Lighthizer a insisté sur la nécessité d'actualiser et de moderniser cet accord entré en vigueur en 1994, tout en reconnaissant qu'il est «très complexe» d'y parvenir d'autant que des élections se profilent aussi bien au Mexique en juillet, avec les présidentielles, qu'aux États-Unis où les élections de mi-mandat sont prévues à l'automne.

«Le président Trump a clairement insisté sur l'urgence de parvenir à un accord tritatéral, mais nous pourrions tout aussi bien l'actualiser de façon unilatérale» a averti le négociateur américain.

Le Mexique, les États-Unis et le Canada renégocient ce traité de libre-échange à l'initiative de Trump qui l'a qualifié de «désastre», considérant qu'il avait détruit de nombreux emplois dans son pays.

Une huitième session de négociations devrait se tenir en avril à Washington, mais aucune date n'a pour l'heure été communiqué.

Il y aura toutefois d'ici là une série de réunions techniques «afin de pouvoir arriver à la prochaine session avec des avancées sur les thèmes complexes» a indiqué le ministre de l'Économie mexicain Ildefonso Guajardo.