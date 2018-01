Davos: Trump veut plaider pour un commerce «ouvert», mais «équitable»

Selon un haut responsable américain, quand le président prendra la parole à 13 h GMT (8 h, HE), le point d'orgue annoncé du Forum économique mondial, il devrait « s'engager pour un marché libre et ouvert », mais « dans des conditions justes et équitables ».

Son arrivée vendredi au centre des Congrès a, comme déjà jeudi, provoqué un attroupement. « Qu'est-ce qui se passe ? » demande une femme d'affaires américaine. « À votre avis ? », lui répondent deux Canadiens. « Ah oui, Trump », réalise-t-elle.

« Il n'y a jamais eu à Davos une telle foule », s'est rengorgé Donald Trump, dont l'humeur ne semblait pas ternie par de nouvelles révélations autour de l'enquête russe, qui l'ont rattrapé jusque dans la station de ski huppée.

« Représentant » des États-Unis

Dans son discours qui devrait durer une quinzaine de minutes, et si Donald Trump s'en tient à ce qu'a annoncé un haut responsable américain, le chef de l'État américain devrait aussi dénoncer tout ce qui fait obstacle à des échanges marchands basés sur la « réciprocité » : « le vol de propriété intellectuelle, les transferts de technologie forcés et les subventions à l'industrie ».

Voilà qui serait un message bien consensuel pour le milliardaire de 71 ans, qui est d'abord là pour convaincre les maîtres de la finance et les PDG réunis depuis mardi en Suisse d'investir en masse aux États-Unis.

« Si vous ne vous faites pas le représentant de votre entreprise ou de votre pays, ça ne marche pas », a dit Donald Trump aux chefs d'entreprises européens avec lesquels il a dîné jeudi soir en marge du Forum économique mondial.

En 2017, ce grand rendez-vous du libre-échange et au multilatéralisme avait été douché par le discours très agressif du nouveau président américain lors de sa cérémonie d'investiture.

« Le vrai message, c'est que nous voulons une grande prospérité et une grande paix », a dit Donald Trump aux PDG jeudi.

Face à lui, se trouvaient des PDG tels que Joe Kaeser (Siemens), Mark Tucker (HSBC) ou Patrick Pouyanné (Total), qui n'ont certainement rien à redire à la forte baisse des impôts sur les sociétés décidée aux États-Unis. Ni aux niveaux record de Wall Street.

Donald Trump et ses lieutenants ont donné des signaux contrastés depuis mardi, alors que Davos applaudissait des discours favorables à une mondialisation plus vertueuse.

Les États-Unis ont par exemple décidé de taxer certaines importations asiatiques tandis que le secrétaire au Commerce Wilbur Ross a déclaré que les « troupes américaines montaient au front » dans un contexte de « guerre commerciale ».

Dollar « fort »

Donald Trump a donc surpris beaucoup de monde en confiant à la chaîne CNBC être prêt à adhérer au partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP pour son acronyme en anglais) dont il avait pourtant claqué la porte il y a tout juste un an.

Le président américain a aussi cherché à calmer les craintes de guerre des monnaies suscitées par son administration.

« Je veux voir un dollar fort », a affirmé M. jeudi Trump à CNBC. Son secrétaire d'État au Trésor Steven Mnuchin avait au contraire loué mercredi les vertus d'un dollar plus faible pour les exportateurs américains, une attitude déloyale aux yeux des partenaires commerciaux des États-Unis.

Avant de prendre la parole, Donald Trump s'entretenait dans la matinée avec le président rwandais, Paul Kagame.

« C'est un honneur de vous avoir pour ami », a-t-il dit au président en exercice de l'Union africaine, qui avait vivement critiqué les propos « blessants » attribués à Donald Trump.

Selon la presse américaine, le président américain aurait qualifié des États africains de « pays de merde ».