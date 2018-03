Europe: le taux de chômage au plus bas en 9 ans

Le taux de chômage a atteint en novembre son niveau le plus bas en neuf ans dans les 19 pays de la zone euro.

Associated Press Londres

Il s'agit de la plus récente indication que l'économie européenne accélérait à la fin de 2017.

L'agence statistique officielle Eurostat révèle que le taux de chômage désaisonnalisé a chuté à 8,7% en novembre, comparativement à 8,8% le mois précédent. Il s'agit du taux de chômage le plus faible depuis janvier 2009, quand la zone euro traversait une récession profonde dans la foulée de la crise financière mondiale.

Eurostat ajoute que le nombre de chômeurs a reculé de 107 000 en novembre, ce qui signifie que 14,26 millions de personnes se cherchent maintenant un emploi dans la zone euro.

Le chômage est en déclin constant dans la zone depuis un an. Des données attendues plus tard ce mois-ci devraient témoigner d'une amélioration solide de l'économie, et possiblement même d'une croissance robuste de 0,8%.

Le taux de chômage fluctue grandement à travers la zone euro. Il est de moins de 5% en Allemagne, mais de plus de 20% en Grèce. L'Espagne, où un quart de la population active était jadis sans emploi, affiche maintenant un taux de chômage de 16,7%.