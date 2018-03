La Bourse de Madrid bondit dans l'espoir d'élections en Catalogne

L'Ibex 35 prenait 2,57% à 10 414 points vers 14h20 (8h20 à Montréal).

La hausse des valeurs bancaires était particulièrement forte, et encore plus celle des banques catalanes CaixaBank (+3,12% à 4 euros) et Banco Sabadell (+4,9% à 1,70 euro). Banco Santander, première banque espagnole et de la zone euro, gagnait 3,36% à 5,82 euros et BBVA 2,63% à 7,45 euros.

Le discours de Carles Puigdemont, initialement prévu à 13h30 locales (7h30) a été repoussé à 14H30 locales (8h30). Il intervient après plusieurs jours de tractations au sein même de son gouvernement sur la réponse à apporter aux mesures prévues par le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy, qui prévoit de faire approuver vendredi par le Sénat des mesures permettant à Madrid de suspendre l'autonomie de la Catalogne.

M. Puigdemont est tiraillé entre une convocation d'élections ou une déclaration d'indépendance. Dans son propre camp, les plus radicaux sont partisans d'une déclaration unilatérale d'indépendance de la riche région aux 7,5 millions d'habitants, tandis que d'autres prônent une dissolution du parlement et des élections régionales anticipées.

La Bourse de Madrid, en particulier les valeurs bancaires catalanes, ont été fortement secouées depuis le référendum d'autodétermination du 1er octobre, interdit par Madrid.

CaixaBank et Banco Sabadell, également confrontées à une fuite des dépôts, ont dans la foulée annoncé le transfert de leurs sièges sociaux hors de Catalogne.