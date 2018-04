Le marché canadien de l'habitation reste vulnérable, dit la SCHL

Pour un septième trimestre consécutif, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) observe que le marché de l'habitation du pays est confronté à un niveau élevé d'instabilité.

Selon la société de la Couronne, les villes de Toronto, Hamilton, Vancouver et Victoria sont les plus inquiétantes à ce chapitre en raison de la surévaluation et de l'augmentation des prix des maisons dans ces régions.

Les villes de Winnipeg, Ottawa, Québec, Moncton, Halifax et de St. John's s'en tirent beaucoup mieux. La SCHL leur accorde une évaluation de faible vulnérabilité.

Montréal a aussi été classée parmi les villes à faible vulnérabilité, mais la SCHL a averti qu'elle pourrait devoir réviser son évaluation compte tenu de la croissance rapide que connaissent les prix dans certains quartiers.

La vulnérabilité des villes de Calgary, Edmonton, Saskatoon et Regina a été jugée modérée, en raison des niveaux de construction excessifs de ces marchés.

Dans son évaluation trimestrielle, la SCHL analyse la surchauffe des marchés, l'accélération des prix des logements, la surévaluation et la construction excessive.