Qui paiera la nouvelle taxe sur le REM?

La société First Capital investira 250 millions pour densifier et transformer le Centre Wilderton, sur la rue Van Horne, dans Côte-des-Neiges.

Les promoteurs immobiliers devront s'y faire. Il y aura un surcoût rattaché aux nouvelles constructions à Montréal. Trois nouvelles mesures, dont la taxe sur le Réseau express métropolitain (REM), sont susceptibles de venir alourdir la facture des propriétaires.

Par exemple, si ces nouveaux règlements avaient tous été en vigueur au moment où elle a demandé son permis, la société First Capital aurait dû verser 5 millions de plus aux autorités publiques pour pouvoir aller de l'avant avec la reconstruction à neuf du Centre Wilderton, sur l'avenue Van Horne, dans Côte-des-Neiges.

« À 9,5 millions de frais plutôt que les 4,5 millions que ça nous coûte finalement, le projet ne se faisait pas », a tenu à préciser Luc Fortin, vice-président, développement, Est du Canada, chez First Capital. Il a présenté son projet au dernier Sommet immobilier de Montréal, qui s'est déroulé fin mars au Palais des congrès.

250 millions

Somme que le spécialiste du mail linéaire investira pour densifier et transformer le centre commercial de proximité.

Ce chantier d'une durée de cinq ans doit commencer ce mois-ci.

Pour la petite histoire, le Centre Wilderton a été construit en 1959 par la société Steinberg. Le mail étant rendu au terme de sa durée de vie utile, First Capital n'a pas le choix de le démolir et de le rebâtir à neuf, au goût du jour, en incorporant des logements. D'ailleurs, le Groupe Maurice s'y installera et exploitera une résidence pour personnes âgées de 300 logements.

Quels nouveaux frais ?

Quand M. Fortin évoque les nouveaux frais, il fait référence à la nouvelle contribution pour fins de parcs exigée du promoteur, soit l'équivalent de 10 % de la valeur du site. Le règlement s'appliquera uniformément sur le territoire de la Ville de Montréal à compter du 19 juin prochain. Auparavant, la réglementation variait selon l'arrondissement.

De plus, l'administration Plante a annoncé son intention de hausser de 15 % à 20 % la proportion de logements sociaux dans tout projet de cinq unités et plus et à 20 % la part de logements abordables.

Finalement, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) percevra au nom du REM une taxe de développement correspondant à 10 $ pour chaque nouveau pied carré construit. La taxe vise toute nouvelle construction située dans un rayon de 1 kilomètre des stations du REM, 500 mètres dans le cas des stations du centre-ville.

Le Centre Wilderton est situé à un peu moins de 1 kilomètre à vol d'oiseau de la station Canora qui sera intégrée au REM.

Si elle l'a échappé belle cette fois-ci, First Capital finira bien par casquer un jour. Sur les 40 centres qu'elle possède dans la région montréalaise, une quinzaine devront subir pareille transformation d'ici 15 ans, a annoncé M. Fortin.

La société a déjà entamé ce vaste chantier. Avant Wilderton, First Capital a reconstruit au complet le Carré Lucerne, à Mont-Royal, en bordure de l'autoroute Métropolitaine, de 2014 à 2017.