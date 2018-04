Les ventes de maison ont chuté de 27,7% en mars

Il s'agit de leur niveau le plus faible en quatre ans pour le mois. Elles se situaient aussi à 7% en deçà de la moyenne sur 10 ans pour mars.

Le prix moyen réel des maisons vendues au pays en mars 2018 dépassait légèrement 491 000 $, soit une baisse de 10,4% par rapport à la même période l'année précédente.

Le prix moyen national est fortement plombé par les ventes dans le Grand Vancouver et le Grand Toronto, qui représentent les deux marchés les plus actifs et les plus chers au Canada.

Si l'on exclut ces deux marchés du calcul, le prix moyen baisse de presque 108 000 $ par rapport à la moyenne nationale (diminuant à 383 000 $), ce qui réduit la diminution d'une année à l'autre à seulement 2%.

Dans plus de 80% des marchés locaux, les ventes étaient inférieures à celles de l'an dernier, y compris celles de tous les grands centres urbains, à l'exception de Montréal et Ottawa. La grande majorité des baisses d'une année à l'autre étaient bien supérieures à 10%.

Les prix des propriétés de référence ont augmenté de 7,7% d'une année à l'autre à Ottawa (poussés par une hausse de 8,6% du prix des maisons unifamiliales à deux étages), de 6,2% dans le Grand Montréal (poussés par une hausse de 7,4% du prix des maisons unifamiliales à deux étages) et de 4,9% dans le Grand Moncton (poussés par une hausse de 6,3% du prix des maisons unifamiliales à un étage).