La Sun Life investit 155 millions dans le Mile-Ex

Cette transaction de 155,5 millions de dollars donne une indication de l'évolution du marché des immeubles de bureaux à Montréal, alors que les bureaux lofts n'existaient à peu près pas il y a 15 ans à peine.

Depuis, les bureaux lofts ont fait le bonheur de promoteurs indépendants, comme Rosdev, Montoni, TGTA, Kevric et d'autres. Puis, ce fut au tour de certaines fiducies de placement immobilier, cotées en Bourse, comme Allied, d'en faire leur spécialité.

Avec l'intervention de la Financière Sun Life, ce type de produit fort populaire auprès des entreprises de la nouvelle économie obtient sa consécration.

« Sun Life a acheté un produit de qualité institutionnelle, soutient Yves-André Godon, vice-président principal, région de Montréal, chez Bentall Kennedy. Un immeuble refait à neuf sous tous ses aspects. À 93 % loué avec la qualité des locataires en place, c'est vraiment un très bon investissement pour quelqu'un qui a une vision à long terme.

« Il y a une perception dans le marché que tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, haute technologie ou utilisateurs issus de la nouvelle économie s'en viennent dans le secteur et dans ce type de produit. » - Yves-André Godon

Bentall Kennedy appartient au groupe Gestion Placements Sun Life et est l'un des plus importants conseillers en placement immobilier du monde, desservant 550 clients et ayant sous gestion un portefeuille de 60 millions de pieds carrés.

Sun Life achète donc du promoteur Kevric les 7250 et 7450, rue du Mile End, tout près du parc Jarry, de la gare de train Parc et des stations de métro De Castelnau et Parc. Les deux bâtiments, respectivement de 8 et 2 étages, totalisent près de 400 000 pi2. Il y a possibilité de construire 120 000 pi2 sur le terrain vacant entre les deux immeubles, précise M. Godon, dans un entretien.

L'assureur-vie a appris à aimer le quartier puisqu'il y a déménagé 300 de ses employés en technologie de l'information en décembre 2016, au 5445, avenue De Gaspé plus précisément.

SUN LIFE A ENCORE DE L'APPÉTIT POUR MONTRÉAL

L'acquisition du Mile-Ex a été précédée par l'achat des étages non résidentiels de la tour L'Avenue, face au Centre Bell, au centre-ville.

De plus, Sun Life construit un immeuble industriel de 215 000 pi2 sur la rue Griffith, dans l'arrondissement de Saint-Laurent. La livraison est prévue en septembre ou octobre. Fait à noter, il s'agit d'une construction dite spéculative, en ce sens que l'investisseur a entamé la construction sans avoir trouvé de locataire au préalable.

Il faut dire que le marché industriel tourne à plein régime, en particulier dans le segment des immeubles récents dotés de plafonds excédant 24 pi de haut. Dans le cas de l'immeuble de la rue Griffith, les plafonds sont à 32 pi. Sun Life cible notamment des centres de distribution comme locataires. L'investissement dépasse les 25 millions.