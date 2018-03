HomeSense et Marshalls à Place Longueuil en août

L'ouverture du magasin combinant les deux concepts est prévue pour le mois d'août.

« On est bien contents. Sur tous les pieds carrés qu'on avait de libres, il ne nous en reste plus beaucoup. Il reste une portion et on a un prétendant », a confié à La Presse Guy Charron, vice-président exécutif exploitation - commerce de détail.

Le nouveau détaillant occupera 42 000 pieds carrés sur 77 000. Il n'a pas été possible de connaître l'identité du « prétendant ».

AVENTURE « TRÈS FAVORABLE »

Même si Cominar aura mis trois ans à remplir ses sept anciens Target, M. Charron qualifie « l'aventure Target » de « très favorable ». Car les nouveaux locataires, précise-t-il, paient des loyers plus élevés. Rappelons que Target avait acheté les baux de Zellers, dont les bas prix étaient notoires.

Marshalls et HomeSense appartiennent au géant américain TJX, qui exploite aussi l'enseigne Winners. L'entreprise connaît beaucoup de succès. Ses ventes ont bondi de 8 % pour atteindre 35,9 milliards US à son dernier exercice clos le 3 février et son bénéfice net a augmenté de 13 %. Au Canada, les ventes comparables ont bondi de 5 % pendant cette période. TJX compte 264 Winners, 117 HomeSense et 73 Marshalls au Canada.

C'est également Marshalls et HomeSense qui combleront ce qui reste d'espace dans l'ancien Target du Centre Laval (Cominar). Les deux enseignes y voisineront l'épicerie Avril (dont l'ouverture est prévue en avril) et le magasin d'articles de sports Sportium, notamment. Aux Galeries d'Anjou (propriété de Cadillac Fairview), Target a aussi été remplacé en partie par une enseigne de TJX, Winners, qui y côtoie Saks Fifth Avenue OFF 5TH et Old Navy.

NOUVEAU CHAPITRE AVEC SEARS

Si Cominar peut dire mission accomplie pour le remplacement des Target, un nouveau défi commence avec les locaux laissés vacants par Sears. En tout, il y en a six à combler.

M. Charron ne semble pas douter une seconde que le fonds de placement immobilier y parviendra. « Il va y avoir de la créativité, lance-t-il. Il faut y mettre le temps, l'énergie et le capital. »

La fermeture de Sears « amène des occasions de revitalisation [dans les centres commerciaux], ce qui est positif », note le dirigeant. De plus, la grande taille des locaux procure « beaucoup de flexibilité » lorsque vient le temps de reconfigurer l'espace pour les nouveaux venus.

Si peu de détaillants souhaitent louer des espaces de 100 000 pieds carrés, M. Charron observe que la restauration et le bien-être sont deux créneaux « en forte croissance ». Ainsi, la Place Alexis-Nihon accueillera à la fin de l'été un centre de spinning b.cycle. De plus, Cominar négocie pour accueillir un gym dans l'une de ses propriétés. Quelques détaillants asiatiques - Miniso, Muji et Uniqlo - cherchent aussi à prendre de l'expansion au pays.