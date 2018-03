Le Jardin Domtar vendu au groupe Canvar

C'est fait : le Jardin Domtar, adossé à la bouche du métro Place-des-Arts, a été vendu au groupe Canvar, qui veut le démolir pour y construire un immeuble de 36 étages comprenant un hôtel et des appartements, a appris La Presse. La transaction a été conclue le 21 décembre pour la somme de 14 millions.

Inauguré en 2002, le Jardin Domtar se trouve au sud-ouest de la rue De Bleury, entre l'avenue du Président-Kennedy et le boulevard De Maisonneuve.

La Ville de Montréal n'a toutefois pas encore délivré de permis de construction.

« On regarde nos leviers légaux pour sauver cet espace, mais la marge de manoeuvre est mince », affirme Félix Gravel, nouveau directeur de cabinet de la mairesse de l'arrondissement de Ville-Marie.

« On a vraiment besoin d'espaces verts dans ce secteur, notamment avec l'aspect très minéral de la place des Festivals, ajoute-t-il. On regarde sérieusement le terrain voisin à l'est [un stationnement] pour qu'il soit naturalisé quoi qu'il arrive. »

Le 27 février, Louis Spagnuolo, directeur du CPE Origami, situé à la Maison Domtar, a informé les parents que le promoteur allait installer des grilles de sécurité pour délimiter son chantier de construction dès le 3 mars, soit samedi dernier, mais cela n'a pas été fait. L'aire de jeux du CPE occupe une partie du Jardin.

« Par conséquent, précise M. Spagnuolo dans sa lettre, l'entrée située sur la rue Bleury sera fermée. Les accès par les rues De Maisonneuve et Président-Kennedy resteront ouverts quelques semaines supplémentaires, mais seront progressivement fermés. »

LA MAIRESSE INTERPELLÉE

Des parents d'enfants inscrits au CPE ont très mal réagi à cette annonce. C'est le cas de Sophie Vallée-Smejda, qui fait circuler une pétition depuis quelques jours pour s'opposer à la démolition du Jardin.

Mme Vallée-Smejda a aussi envoyé une lettre à la mairesse, restée sans réponse, et une autre à Gilles Dubois, président du Centre régional de l'environnement de Montréal.

« Une des raisons pour lesquelles j'ai voté pour Valérie Plante, c'est parce que je croyais qu'elle allait préserver le Jardin Domtar. Des condos et des hôtels, il y en a plein dans le quartier. Mais les espaces verts sont très rares. »

- Sophie Vallée-Smejda, citoyenne

La pétition a déjà recueilli plus de 500 noms, dont celui de Dany Turcotte, qui a ajouté ce commentaire : « Il pleut des condos pendant que les espaces verts et publics s'assèchent ! ! Au secours Valérie ! ! ! »

ESPACE PRIVÉ OUVERT AU PUBLIC

Inauguré en 2002, le Jardin Domtar est un espace privé ouvert au public. Il a reçu de nombreux prix, dont le prix des designers de l'Association des architectes paysagistes du Québec et le prix Orange en design urbain de Sauvons Montréal, en 2003.

« Le Jardin Domtar illustre parfaitement une de nos valeurs clés : l'engagement. L'engagement à être une société durable pour notre environnement, nos employés et nos communautés », avait déclaré à l'époque le président et chef de la direction John D. Williams.

Cet espace se trouve sur un ancien terrain de stationnement de la Ville, acheté par Domtar en 2000 pour en faire un parc. Le 17 mai 2000, le comité exécutif de la Ville a autorisé Stationnement de Montréal à vendre à la papetière « l'autoparc numéro 41 », situé au sud-ouest de la rue De Bleury, entre l'avenue du Président-Kennedy et le boulevard De Maisonneuve, « afin d'y aménager un espace de verdure devant la façade de son siège social situé au 395, boulevard De Maisonneuve Ouest », est-il écrit dans la résolution, que La Presse a obtenue.

LE PROJET IMMOBILIER

Selon le nouveau propriétaire du terrain, Marc Varadi, du groupe Canvar, à qui nous avons parlé, cela fait plusieurs années que la Maison Domtar veut s'en défaire. « Domtar a décidé de mettre la propriété en vente. Nous avons reçu une invitation pour faire partie des soumissionnaires en 2014 », affirme-t-il.

« À quoi va ressembler le nouvel immeuble s'il est construit ?

- Nous sommes toujours en train de développer les plans, répond M. Varadi. Il aura 36 étages avec un hôtel et une partie résidentielle.

- Pensez-vous obtenir le permis de construction ?

- Nous collaborons avec la STM et la Ville depuis plus de deux ans. Puisqu'il y a un tunnel de métro qui passe sous notre propriété, les ingénieurs doivent prendre le temps nécessaire pour évaluer ces complexités. Nous n'avons pas de doute que nous aurons le permis dans les meilleurs délais.

- Et que va-t-il advenir de l'aire de jeux du CPE ?

- Nous travaillons à minimiser les impacts sur les éducatrices et les enfants pendant les travaux, indique M. Varadi. La garderie sera relocalisée temporairement et reviendra à sa place d'origine, après les travaux. »

NORMES DE SÉCURITÉ

Selon nos informations, la papetière a décidé de vendre son terrain parce que la Société de transport de Montréal (STM) menaçait d'en exproprier le tiers pour construire un système de ventilation afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité. L'accès à la station Place-des-Arts doit aussi être reconfiguré pour offrir un accès au métro aux personnes à mobilité réduite.

À la STM, Pierre Déry, conseiller aux affaires publiques, indique que les travaux pour le poste de ventilation seront amorcés « lorsque les travaux préparatoires du promoteur auront été effectués ».

La papetière n'a pas répondu à notre demande d'entrevue.