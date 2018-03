Projet de campus de 100 millions à Lachute

Le Groupe Broad, des intérêts chinois de Brossard, entend bâtir une école privée internationale quadrilingue : anglais, mandarin, espagnol, français. Les élèves logeraient sur place et proviendraient à la fois d'Ottawa, de Montréal et de l'étranger.

Broad a acheté le terrain de golf de 36 trous du Groupe Beaudet pour 5,2 millions le 15 février 2017. Sa présidente est Alice Wu. Mme Wu a dans le passé acheté des terrains à Brossard, La Prairie, Laval et Candiac. Le groupe s'est notamment porté acquéreur du club de golf de La Prairie en 2014 où il veut construire 2000 logements. Ni Mme Wu ni Marc Perreault, porte-parole de Broad, n'a rappelé La Presse.

Le maire de Lachute, Carl Péloquin, croit que l'ambitieux projet se réalisera. « Justement, j'ai eu une rencontre mercredi après-midi avec les propriétaires, et le projet est très vivant », assure-t-il.

« Le zonage est adopté. On est dans des formalités d'urbanisme. Au printemps, on sera en mesure de faire une annonce officielle à cet effet. »

- Carl Péloquin

Dans une première phase, il est question que Broad construise 200 logements résidentiels et un hôtel de 60 chambres, de même que des bâtiments scolaires. Cette première phase devrait durer cinq ans, d'ajouter M. Péloquin.

DU GOLF À LACHUTE EN 2018

Concomitant à la vente du terrain, le Groupe Beaudet avait signé un contrat de gestion du club de golf pour 15 ans. Toutefois, l'été pluvieux de l'an dernier a causé des pertes de revenus importantes et a finalement convaincu la direction de fermer. Les 80 employés ont été licenciés en octobre dernier.

« Avec l'éloignement et la baisse de popularité du sport, les clubs plus en périphérie comme Lachute sont les premiers à souffrir d'une baisse d'achalandage », explique au téléphone son président Sylvain Beaudet. « L'ouverture des clubs privés au public et aux tournois de golf a fait en sorte que l'on a perdu une clientèle importante. Ce modèle économique n'était plus viable pour nous », poursuit-il.

Lachute avait pourtant une valeur sentimentale pour Sylvain Beaudet puisqu'il a été le premier club acheté par le Groupe Beaudet, fondé par son père, l'ancien député Régent Beaudet, en 1981. Beaudet gère maintenant 5 terrains (Chanteclerc, Le Diamant, Sainte-Rose, Le Victorien et les îles de Boucherville) et emploie 450 personnes.

« C'est devenu une question de sacrifier le club de golf de Lachute pour assurer la pérennité de l'entreprise. »

- Sylvain Beaudet, président du Groupe Beaudet

M. Beaudet cherche toujours à conclure des contrats de gestion. Il regarde maintenant du côté de Québec, où le nombre de clubs de golf par personne y est plus bas que dans la région de Montréal.

Selon Le Journal de Montréal, Broad a déposé une poursuite contre Groupe Beaudet.

Le maire de Lachute dit qu'il y aura du golf sur l'un des deux parcours de 18 trous de Lachute au printemps 2018, d'après ce qu'il a entendu du promoteur.

- Avec William Leclerc, La Presse