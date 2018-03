L'ETS ambitionne de grossir encore

Actuellement, l'établissement compte 10 700 étudiants équivalents temps plein.

« Depuis que l'ETS est devenue une école de génie [avant, elle formait des technologues] en 1989, nous avons doublé notre effectif tous les neuf ans. Le conseil d'administration nous a demandé de passer de 8000 à 16 000 étudiants d'ici 2025-2026 », explique Jean Belzile, directeur de la planification stratégique et des ressources à l'ETS. Il est aussi directeur des affaires académiques par intérim.

En prévision, la direction planifie déjà une énième phase d'expansion. L'école est de toute façon en déficit de locaux de 500 000 pieds carrés, selon les estimations de l'établissement. Ça passera entre autres par la rénovation du complexe Dow, dans le quadrant sud-est de l'intersection des rues Peel et Notre-Dame Ouest.

« C'est prématuré d'en parler, fait savoir M. Belzile. Mais, effectivement, on a des plans pour valoriser cet espace. On l'a longtemps considéré comme une réserve foncière. Maintenant, on en a besoin. C'est pour ça qu'on est en discussions avec le gouvernement. On parle aussi avec la Ville [de Montréal] et l'arrondissement [du Sud-Ouest]. On espère d'avoir des bonnes nouvelles de la part du gouvernement. »

INCUBATEUR D'ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES

Dans l'immédiat, l'école de génie investit au moins 70 millions dans trois chantiers en 2017-2018. Il s'agit de l'agrandissement de la bibliothèque, la construction du pavillon D - une extension de la Maison des étudiants - et la reconversion du planétarium Dow en accélérateur d'entreprises.

Après avoir servi à observer la voûte céleste, le planétarium servira à voir éclore une panoplie d'entreprises de haute technologie.

Concrètement, l'ancien planétarium accueillera le Centech, plus important accélérateur d'entreprises technologiques au Québec avec 75 entreprises en accompagnement. Existant depuis 1996, le Centech, au 400, rue Monfort, affiche complet. Son agrandissement permettra de doubler sa superficie et de tripler ses capacités en matière d'accompagnement des jeunes pousses.

DES CELLULES D'INNOVATION

Le Centech profitera de ses nouveaux locaux pour installer 10 cellules d'innovation d'entreprises. « La grande entreprise est invitée à venir travailler des projets d'innovation et de transfert technologiques en partenariat avec nos entreprises en démarrage, nos étudiants, nos chercheurs et l'ensemble de la collectivité », explique Richard Chénier, directeur du Centech et du bureau de l'entrepreneuriat technologique de l'ETS.

Depuis 2015, l'incubateur est ouvert à tous, et non plus réservé aux étudiants de l'ETS. En tout, 19 universités y sont désormais représentées - McGill, Concordia, l'UQAM, mais aussi certains établissements de Calgary, de Boston et de la France.

« Dans une cellule d'innovation corporative, poursuit M. Chénier, une grande entreprise s'installe avec un chargé de projet. Il embauche des stagiaires et, avec des employés de la grande entreprise, ils soumettent à la collectivité du Centech des problèmes à résoudre. »

L'investissement pour l'agrandissement du Centech s'élève à 11 millions. À l'intérieur, l'école doit respecter l'enveloppe et la structure du bâtiment ouvert en 1966. Par exemple, l'aspect extérieur du dôme rappelle la planète Saturne entourée de ses anneaux. L'établissement universitaire fera faire des percées à certains endroits en retrait pour améliorer la luminosité. Il est question d'aménager un parc au sud du bâtiment, là où se trouve un stationnement. Les travaux ont commencé en octobre. Ils devraient se terminer en mai, pour une inauguration officielle en juin.

« Le but est de devenir un des meilleurs endroits du monde pour faire du transfert technologique et de démarrer des entreprises de haut niveau », dit M. Chénier.

- Avec William Leclerc, La Presse

LE CENTECH

AUJOURD'HUI

400, rue Montfort

Budget de fonctionnement : 1,5 million

Superficie : 20 000 pi2

3 cohortes de 15 entreprises par an

75 entreprises en accompagnement pour une durée maximale de 2 ans

180 emplois

Valorisation des entreprises : entre 55 et 60 millions

À L'AVENIR

2 adresses : 400, rue Montfort et 1000, rue Saint-Jacques

Superficie : 40 000 pi2

9 cohortes de 15 entreprises par an

Ouverture de 10 cellules d'innovation financées par la grande entreprise