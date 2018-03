Immobilier: Québec et Montréal, deux univers

Gabriel Béland

La Presse La Presse Suivre @gabrielbeland

Elles sont respectivement première et deuxième ville de la province en importance. Mais Montréal et Québec vivent sur deux planètes immobilières tout à fait différentes. Et ces différences devraient encore s'accentuer en 2018, selon les plus récentes analyses de la Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ).