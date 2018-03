La CSDM recherche l'équivalent de neuf étages de bureaux

Les propriétaires qui souhaitent présenter une offre ont jusqu'au 14 décembre à 14 h pour ce faire.

Dans son deuxième appel d'intérêt qu'elle vient de publier, la CSDM exige que les soumissionnaires proposent leurs locaux à la fois pour des termes de 10 et de 20 ans. Elle pourrait mettre fin au bail après 7 ans selon la première option et après 10 ans et 15 ans selon la seconde. À l'inverse, le bail peut aussi être prolongé par tranches de 5 ans, jusqu'à 20 ans de plus.

À un prix de loyer brut de 20 $ le pied carré, en excluant les améliorations locatives, l'achat de mobilier et les frais de déménagement, on estime la valeur du contrat entre 75 et 150 millions, si toutes les options de renouvellement sont exercées.

Dans son appel d'intérêt, la commission affiche sa préférence pour avoir les bureaux dans un seul édifice, situé sur le territoire de la CSDM, grosso modo l'ancienne ville de Montréal. Elle précise toutefois qu'elle privilégiera les édifices situés à proximité de son centre actuel au 3737, rue Sherbrooke Est.

Cominar part probablement favorite avec son immeuble du 5100, rue Sherbrooke Est.

Néanmoins, la CSDM accepte aussi les propositions sur plusieurs sites : chacun doit offrir minimalement 50 000 pieds carrés.

Bail ou contrat d'usufruit

La commission se dit prête à signer soit un bail, soit un contrat d'usufruit. D'après le site internet droit-finances, l'usufruit est comme un contrat de location, sauf que l'entretien et les travaux sont à la charge du locataire. On présume que le loyer demandé par le propriétaire est inférieur à celui d'un bail conventionnel.

Le pouvoir scolaire précise dans un addenda au devis d'appel d'intérêt que les locaux doivent être disponibles pour l'automne 2018. Dans le devis, elle parlait du printemps 2018.

La CSDM, qui tient les séances publiques du conseil des commissaires dans son centre administratif, demande 290 cases de stationnement accessibles le jour, le soir et le week-end et 30 cases pour les visiteurs. Un stationnement pour vélos est aussi exigé, de même que des bornes de recharge pour véhicules électriques.

La commission scolaire dit étudier quatre scénarios concernant son centre administratif : la rénovation du centre existant, le déménagement dans des locaux excédentaires, une construction neuve et la délocalisation définitive dans des espaces locatifs. Chacun des scénarios nécessite une délocalisation temporaire d'au moins huit ans. C'est pour cette raison qu'elle veut négocier un bail d'au moins 10 ans, avec possibilité d'en sortir après 7 ans si, par exemple, la commission optait pour une reconstruction de son centre administratif sur son site actuel.

Rappel des faits

Le centre administratif actuel, au 3737, rue Sherbrooke Est, est en piteux état. Les employés doivent quitter les lieux à plus ou moins brève échéance pour leur santé et leur sécurité. Après avoir fait un appel d'intérêt pour un bail de deux à six ans en février-mars 2017, la commission scolaire a décidé de négocier un bail à long terme avec le soumissionnaire retenu. Pour joindre le plus de locateurs possible, la CSDM a lancé un deuxième appel d'intérêt cette semaine.