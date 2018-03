Copropriétés: Westcliff relance Symphonia à L'Île-des-Soeurs

La tour Symphonia Pop viendra rejoindre sa soeur Symphonia 1, terminée en 2014. Cette seconde phase, d'une valeur de plus de 100 millions, comptera 32 étages et 240 unités, de 600 à 3000 pieds carrés chacune. Les prix varient de 250 000 $ à 2 millions, plus les taxes. Elle sera plus imposante que la première tour, qui compte 25 étages et 171 logements.

Le début de la construction de Symphonia Pop est prévu pour la fin de l'été 2018, et les premières unités devraient être livrées pour 2020.

OEuvre des architectes Provencher + Roy, Symphonia Pop se démarque par sa façade texturée parsemée de cubes superposés.

Avec l'ouverture d'une école additionnelle et de commerces plus urbains dans les dernières années, Kevin Robinson, directeur général de Développements Symphonia, estime que la clientèle attirée par L'Île-des-Soeurs s'est rajeunie récemment.

« On vise notamment les travailleurs du centre-ville et des environs. »

Rééquilibrage du marché

Westcliff est surtout connue comme un important promoteur et propriétaire d'immeubles non résidentiels. Par exemple, la société possède le Carrefour Angrignon et l'édifice de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), au centre-ville. Dans le domaine résidentiel, elle a construit les condos Beaux-Arts, rue Sherbrooke, et les maisons du Domaine du Cloître, à L'Île-des-Soeurs.

La nouvelle de la relance de Symphonia confirme l'actuel rééquilibrage du marché de la revente de la copropriété dans la région de Montréal, ce qui redonne le goût aux promoteurs de démarrer des projets de construction.

La semaine dernière, Cadillac Fairview et le Club de hockey Canadien ont annoncé la mise en vente de la Tour des Canadiens 3, tandis que YUL lançait la deuxième phase de son projet domiciliaire du boulevard René-Lévesque Ouest, voisin de la Cité du commerce électronique.

Kevin Robinson dit que les incertitudes entourant la reconstruction de Bonaventure, de Turcot et du pont Champlain sont choses du passé puisque ces chantiers vont bon train. Il voit d'un bon oeil la venue du Réseau électrique métropolitain (REM).

Le REM en cinq minutes

Situé sur l'avenue André-Provost, Symphonia se trouve à l'extrémité sud de l'île. Le site est éloigné des bretelles d'autoroute, mais offre des vues imprenables sur le fleuve, la montagne et le golf qui ouvrira en 2018.

« Des pistes cyclables et des sentiers de randonnée font en sorte que tout est très accessible. Un circuit d'autobus reliera le site à la future station du REM en moins de cinq minutes. On n'est pas isolés même si on se sent à la campagne », fait valoir M. Robinson.