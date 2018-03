London Life préfère René-Lévesque à Robert-Bourassa

« London Life et Great-West Life (GWL) vont quitter le 2001 en 2019 pour emménager au 1350, René-Lévesque Ouest », a confié Pascale Roy, vice-présidente, gestion de l'actif, chez Conseillers immobiliers GWL à Espace Montréal, une publication spécialisée sur l'immobilier commercial. Le bail porte sur une superficie de 115 600 pieds carrés.

London Life, Great-West et Conseillers immobiliers GWL appartiennent à Power Corporation, propriétaire de La Presse.

GWL a acheté trois tours de bureaux au centre-ville de Montréal en 2017, totalisant 1,5 million de pieds carrés. Elle se classe maintenant au 15e rang des plus importants propriétaires et gestionnaires de bureaux de Montréal.

Elle a racheté les deux immeubles de la Cité du commerce électronique, les 1350 et 1360, René-Lévesque Ouest. Puis, elle a acquis le siège social de la société d'ingénierie SNC-Lavalin au 455, René-Lévesque Ouest.

Le propriétaire entend profiter du départ de London Life pour redonner un second souffle au 2001, Robert-Bourassa, à l'image de ce que l'Industrielle Alliance a accompli avec le 2020, Robert-Bourassa.

« Le 2001 est bien situé, construit en 1975, avec de bons services, de bons formats de plancher. »

- Philip Belliard, directeur général principal, location, chez Conseillers immobiliers GWL

Philip Belliard, directeur général principal, location, chez Conseillers immobiliers GWL, participait à un panel à la Conférence sur la location et la stratégie immobilière de Montréal, jeudi au Palais des congrès.

« On constate l'augmentation du taux d'inoccupation dans les immeubles de catégorie B [plus anciens, comme le 2001], ça sera un beau défi. Ça sera l'occasion de proposer et de tester de nouveaux concepts. »

Conseillers immobiliers GWL a par ailleurs des possibilités d'aménagement dans l'immeuble Guaranteed Pure Milk, au sud des 1350-1360, René-Lévesque Ouest, de même que sur le terrain vacant, voisin de SNC-Lavalin. Des projets de bureaux, d'usage mixte ou multirésidentiel, sont envisagés, a-t-elle précisé à Espace Montréal.