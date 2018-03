Montréal: trois fois plus de projets de condos en un an

Le Club de hockey Canadien et ses partenaires Canderel et Cadillac Fairview vont annoncer la semaine prochaine le lancement de la troisième phase de la Tour des Canadiens, dans le voisinage du Centre Bell.

La semaine dernière, Broccolini a dévoilé dans les médias les détails du 628 Saint-Jacques, au square Victoria, un projet de 150 millions comprenant 251 unités de condos réparties sur 35 étages.

Cadillac Fairview et Broccolini ne sont pas les seuls promoteurs à lancer de nouveaux projets après une accalmie sur ce front qui a duré deux ans.

Les constructeurs ont en effet pris bonne note que la source de copropriétés invendues s'est presque complètement tarie, comme le démontre une étude récente du Mouvement Desjardins. En 2012, on dénombrait près de 2000 unités invendues au centre-ville. Ce nombre est descendu à moins de 200 en 2017.

« Depuis un an, on voit un écoulement de l'inventaire des unités construites et invendues. Ça s'est pas mal tout écoulé », a constaté sur le terrain Maxime Hamel, conseiller aux études de marché au Groupe Altus, une firme-conseil du secteur immobilier.

TROIS FOIS PLUS D'UNITÉS EN UN AN

Le nombre d'unités qui ont fait l'objet d'un lancement depuis le début de l'année a en fait été multiplié par trois en un an. Les promoteurs ont mis en marché 1370 unités au centre-ville au premier semestre 2017, comparativement à 525 unités au premier semestre 2016, d'après les données colligées par Altus.

Cette hausse des unités de condos mises en marché viendra contribuer au raffermissement des unités mises en chantier dans un avenir rapproché.

Pour qu'un projet de condo devienne réalité, il passe à travers quatre étapes : le lancement, la prévente, la construction et la livraison.

Après le boom de la construction de condos au centre-ville en 2014, le nombre de mises en chantier a chuté en 2015 pour ensuite reprendre sa progression en 2016 et en 2017, indiquent les statistiques de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

« Beaucoup d'unités des projets actuels au centre-ville trouvent preneur dès l'étape du lancement, dit M. Hamel. Ces projets ne restent donc pas longtemps à l'étape de la prévente. Ils passent à la phase de construction très rapidement. »

Au deuxième trimestre 2017, environ 85 % des 4000 unités actuellement en construction étaient déjà vendues. Le pourcentage s'établissait à 76 % un an plus tôt pour un volume d'activité de 3150 unités.

Hausse des mises en chantier au Québec en septembre

Le Québec affichera une hausse des mises en chantier en 2017, estime la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), grâce à l'apport des appartements locatifs.

Le rythme annualisé des mises en chantier pour l'ensemble de la province s'est chiffré à 43 736 en septembre, un rythme supérieur à celui de 40 564 enregistré au trimestre précédent. Ce résultat est attribuable au dynamisme du segment des logements collectifs, en particulier les appartements locatifs.

- Avec La Presse canadienne