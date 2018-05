Richard Payette: une présence québécoise mieux incarnée

Depuis six mois, quelque 2000 employés de Manuvie qui étaient jusque-là dispersés dans cinq immeubles du centre-ville sont maintenant rassemblés au sein d'un même lieu physique, la Maison Manuvie, la dernière-née des tours de bureaux montréalaises, située boulevard De Maisonneuve. « Un déménagement qui permet de réaffirmer la place de Manuvie au Québec et son rôle dans le développement économique », estime Richard Payette, PDG de Manuvie Québec.

Manuvie Québec a pris forme au lendemain de l'acquisition des actifs canadiens de la Standard Life par la Société Financière Manuvie, le 2 février 2015. Cette transaction de 4 milliards de dollars a permis à Manuvie d'augmenter de façon très importante sa présence au Québec.

« Ç'a été une transaction majeure à tous les égards. Cela a fait croître nos revenus, nos produits et notre présence ici puisque la grande majorité des effectifs canadiens de la Standard Life étaient basés au Québec.

« Cette transaction a aussi apporté un bassin de compétences qui a permis à Manuvie Québec d'avoir ses propres comités exécutif et opérationnel », souligne Richard Payette.

C'est l'ancienne direction de la Standard Life qui avait projeté de construire son siège social à Montréal pour y rassembler ses effectifs. Une semaine après l'acquisition par Manuvie, le projet du siège social montréalais était confirmé.

« On se retrouve aujourd'hui copropriétaires avec Ivanhoé Cambridge d'un immeuble du futur de 27 étages où sont regroupés toutes nos lignes d'affaires et nos groupes de services », constate Richard Payette.

Ex-PDG de Raymond Chabot Grant Thornton, M. Payette s'est joint à Manuvie Québec en septembre 2016 avec le mandat de consolider la présence du groupe d'assurances, de gestion de patrimoine et de services bancaires virtuels au Québec.

PRÉSENCE MONDIALE ET QUÉBÉCOISE

Rappelons que Manuvie est la dixième société d'assurances du monde. Elle réalise chaque tiers de ses revenus en Asie, aux États-Unis et au Canada où elle totalise plus de 1000 milliards d'actifs sous gestion.

À l'époque, c'est sous l'impulsion de son PDG montréalais, Dominic D'Alessandro, que le groupe est devenu en 1999 une société publique et qu'il a réalisé, en 2004, l'acquisition aux États-Unis de la société John Hancock Financial Services, au prix de 14 milliards US.

« Il y a trois semaines, on était la plus grosse société canadienne mais on a été supplantés par Couche-Tard », signale Richard Payette. Couche-Tard a enregistré au cours de la dernière année des revenus de 60 milliards, contre 58 milliards pour Manuvie.

L'entité mondiale, la Financière Manuvie, a son siège social à Toronto alors que Manuvie Canada est établie à Waterloo, en Ontario, et se classe parmi les trois plus grandes sociétés d'assurances canadiennes, avec la Great-West et la Sun Life.

Depuis l'acquisition de la Standard Life, Manuvie Québec a pris du galon et un poids certain parmi les grands acteurs québécois de l'industrie, où elle occupe notamment le premier rang dans le domaine des retraites collectives.

Selon les plus récentes données (qui datent de 2016), Manuvie Québec se classe au troisième rang dans les secteurs de l'assurance collective et de l'assurance individuelle au Québec, au premier rang dans le marché d'affinités (solutions d'assurances aux membres d'associations) et au deuxième rang dans le secteur des fonds communs de placement.

« Au Québec seulement, nos actifs en fonds propres totalisent 10 milliards. On est dans l'immobilier - la Maison Manuvie, le Centre Manuvie [rue Mansfield, en face du nouveau siège social du boulevard De Maisonneuve], le 1245 Sherbrooke Ouest. » - Richard Payette

« On est aussi partenaires de plusieurs PPP, dont le CHUM et le pont Champlain. On est même propriétaires d'une ferme qui produit 15 millions de livres de canneberges par année », indique le PDG, qui veut souligner la contribution de Manuvie à la vitalité économique québécoise.

DES BESOINS CHANGEANTS

L'industrie des services financiers fait face à plusieurs défis, et Richard Payette estime que c'est celui des changements d'habitudes des consommateurs qui reste le plus préoccupant.

« Les gens veulent avoir accès à l'information en tout temps, 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Ils veulent une approche simplifiée et c'est pourquoi on veut devenir une entreprise totalement numérisée pour mieux accompagner nos clients à toutes les étapes de leur vie : naissance, école, premier emploi, première maison, famille, retraite...

« On a lancé le programme Vitalité qui encourage et récompense les bons comportements qui visent à améliorer la santé physique, mentale et financière de nos clients. On accorde des réductions de prime à ceux qui font leur bilan médical annuel, qui sont membres d'un club sportif, qui se font vacciner contre la grippe... », illustre le PDG.

Dans le secteur des services financiers, Manuvie est la seule compagnie d'assurances à avoir sa propre banque. La Banque Manuvie offre des services exclusivement virtuels, que ce soit pour contracter une hypothèque ou faire un prêt à une PME.

« On n'opère aucune succursale mais on a un parc de 800 guichets automatiques au Québec qui font partie du réseau Exchange et qui ne facturent aucuns frais aux usagers de certaines institutions », souligne Richard Payette.

Le parcours de Richard Payette

Comptable de formation, Richard Payette a oeuvré durant 25 ans au sein de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, dont il a été le PDG.

« Quand j'ai terminé mon cours universitaire, j'ai eu deux offres de cabinets différents, mais je n'ai pas été retenu chez Raymond Chabot. J'en suis finalement devenu le PDG », raconte-t-il en souriant.

En 2010, il se joint à la firme de services-conseils BDO comme responsable de la stratégie de croissance au Canada. Il réalisera une trentaine d'acquisitions avant d'être nommé PDG de BDO International pour les Amériques.

« J'avais 35 pays à superviser, du nord de l'Amérique au sud du Chili. J'ai dû apprendre l'espagnol. J'ai dû beaucoup voyager et je suis bien content d'être réinstallé pour de bon au Québec », souligne-t-il.