Jean-Marie Perreault: champion de la connexion de l'arrière-pays

L'entreprise gaspésienne Navigue.com s'est illustrée la semaine dernière en remportant le prix Contribution au développement économique et régional dans la catégorie des PME, lors du dernier gala des Mercuriades. Depuis plus de 10 ans, Navigue.com a procédé à plus de 10 000 connexions internet haute vitesse au bénéfice des ménages et des entreprises des communautés isolées et ignorées des grands fournisseurs de télécommunications.

On le sait, le branchement internet à haute vitesse des régions a été, au cours des dernières années, au coeur des préoccupations des gouvernements, alors que seulement au Québec, on estimait il y a deux ans à plus de 340 000 le nombre de ménages qui n'avaient accès qu'à une connexion de qualité médiocre ou qui n'avaient pas accès à l'internet.

C'est l'enjeu auquel Navigue.com s'est attaqué il y a 12 ans déjà et qui permet à la Gaspésie d'être aujourd'hui la région la plus branchée au Québec.

« On a aujourd'hui 10 000 clients qui sont connectés à Navigue.com et qui profitent de nos services de téléphonie numérique, de télévision par internet, de vidéosurveillance, de systèmes de sécurité et même d'infonuagique », m'explique Jean-Marie Perreault, PDG et cofondateur de cette PME dont les ambitions débordent maintenant largement la simple péninsule gaspésienne.

Navigue.com a débuté modestement en s'attaquant aux marchés qui n'étaient pas couverts par les grands opérateurs, notamment Telus, qui est le principal acteur dans l'est du Québec.

« Ça fait 10 ans qu'on est spécialiste de la haute vitesse et que l'on branche les gens qui habitent dans des villages isolés ou des rangs qui n'étaient pas couverts par le réseau de Telus. On y a été un client à la fois. » - Jean-Marie Perreault

Le champ d'action de Navigue.com est large. Il couvre toute la péninsule gaspésienne, de la baie des Chaleurs à Gaspé en passant par Sainte-Anne-des-Monts et même le gîte du mont Albert, au pied des monts Chic-Chocs.

« Au cours des 10 dernières années, on a installé plus de 120 tours de communications pour rendre accessible internet à haute vitesse dans les régions dépourvues de signal. On a une mission sociale qui est au coeur de notre identité », insiste Jean-Marie Perreault.

NÉCESSITÉ FAIT LOI

On connaît bien la célèbre phrase du philosophe Platon « la nécessité est mère de l'invention ». C'est un peu cette même nécessité qui est à l'origine de la démarche qui a amené Jean-Marie Perreault à fonder Navigue.com en 2006, dans la municipalité de Bonaventure.

Dans la foulée de vacances familiales passées en Gaspésie, Jean-Marie Perreault décide, en 1998, de tout vendre ce qu'il possède à Montréal pour aller s'établir à Bonaventure avec sa conjointe et ses quatre enfants. Pour profiter d'un cadre et d'une qualité de vie exceptionnels qui ont soudainement séduit les membres de la famille.

« J'avais une entreprise, les Industries d'encadrement Belgraph, que j'ai vendue, mais j'avais conservé la division de reproduction d'oeuvres d'art que je voulais opérer à partir de Bonaventure. Mais j'avais besoin d'internet pour poursuivre les opérations », raconte Jean-Marie Perreault.

Il établit au départ une connexion internet micro-ondes pour combler ses propres besoins, mais se donne pour mission, en 2006, de brancher la Gaspésie à l'internet haute vitesse.

Outre les 120 tours de communications de 65 à 200 pieds de hauteur que Navigue.com a installées partout sur le territoire, l'entreprise a aussi branché ses équipements de transmission au sommet de silos à grains ou de clochers d'église pour réduire ses coûts.

« Il y a grosso modo 100 000 maisons en Gaspésie et nous, on a 7 % de ce marché. Nos clients d'affaires représentent 30 % de notre chiffre d'affaires, et on réalise présentement une percée auprès des municipalités pour leur offrir nos services en infonuagique », expose l'entrepreneur.

FIBRE OPTIQUE ET EXPANSION NATIONALE

Navigue.com a tenté récemment d'obtenir le contrat pour la mise en place de la fibre optique sur l'ensemble du territoire gaspésien. Le gouvernement a préféré l'offre globale de Telus, qui va déployer le réseau de fibres optiques dans le Bas-Saint-Laurent, dans Chaudière-Appalaches, en Gaspésie et sur la Côte-Nord.

« C'est dommage que Québec ait décidé de favoriser une grande entreprise comme Telus qui a obtenu 31 millions en subventions sur un projet de 41 millions. C'est sûr qu'au Québec, Telus n'a pas une position dominante, mais ça reste un des trois grands joueurs au Canada. »

L'offre de Navigue.com reposait aussi sur une large part de subventions (7 millions sur un total de 10 millions), mais elle aurait favorisé la concurrence, selon M. Perreault.

« La concurrence dérange. Telus nous a fait une offre l'an dernier pour nous acheter. J'aurais pu prendre ma retraite, mais il n'était pas question de laisser tomber nos 80 employés ni la mission sociale qu'on remplit », insiste l'entrepreneur.

Navigue.com a donc entrepris un plan B alors que l'entreprise prévoit investir 3 millions pour installer un réseau local de fibres optiques entre Carleton et Port-Daniel.

Navigue.com a par ailleurs entrepris de créer un réseau national de revendeurs, ce qui lui permettra d'offrir ses solutions internet sur l'ensemble du territoire québécois.

« On prévoit aller chercher de 15 000 à 20 000 nouveaux clients à court terme avec ce projet », anticipe Jean-Marie Perreault.