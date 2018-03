Philippe Morin, PDG d'EXFO - Bien en selle pour l'arrivée du 5G

Jean-Philippe Décarie

La Presse La Presse (QUÉBEC) Bien qu'elle ait réalisé plus d'une vingtaine d'acquisitions depuis sa création en 1985, la société EXFO de Québec vient de finaliser sa première offre publique d'achat (OPA) en mettant la main sur la société française Astellia. « On vient surtout de renforcer notre présence dans le sans-fil en vue de l'arrivée prochaine du 5G », souligne Philippe Morin, PDG du leader mondial des solutions de test et d'analyse de réseaux en fibre optique.

EXFO a lancé une OPA en août dernier sur Astellia, une société spécialisée dans les solutions d'analyse et de performance des réseaux mobiles et de l'expérience des abonnés. La transaction a été finalisée il y a deux semaines lorsqu'EXFO est devenue officiellement propriétaire de l'entreprise française de 400 employés, établie à Rennes et qui compte 120 clients à travers le monde. « Il s'agit de notre quatrième acquisition en 15 mois, mais de la première OPA de notre histoire. » - Philippe Morin « Le processus a été plus compliqué, mais au final, on a payé 26 millions d'euros [42 millions CAN] pour une entreprise dont les produits sont complémentaires aux nôtres dans le domaine du sans-fil, et on va pouvoir les proposer dans nos marchés », explique Philippe Morin, qui est PDG d'EXFO depuis bientôt un an.

EXFO est le leader mondial des tests et de l'analyse de réseaux de fibre optique. Tous les grands opérateurs du monde des télécommunications (AT&T, Verizon, Bell, Orange...) utilisent les instruments de tests et les logiciels d'EXFO pour gérer et surveiller leurs réseaux de fibre optique. EXFO est aussi présente dans le sans-fil, où elle fait notamment beaucoup d'analyses de données (« big data ») pour ces mêmes clients et les grands utilisateurs de l'infonuagique, comme Google et Facebook. « Auparavant, on réalisait 65 % de nos revenus avec nos solutions de tests de fibre optique et 35 % avec nos activités de protocole. Aujourd'hui, c'est 50-50. Si la fibre optique va continuer sa croissance dans plusieurs marchés du monde, il fallait améliorer notre présence dans le sans-fil, qui va connaître une nouvelle forte croissance », souligne Philippe Morin. L'EXPLOSION DU SANS-FIL Lors de notre rencontre, Philippe Morin débarquait tout juste de Barcelone, en Espagne, où il a participé au Congrès mondial de la téléphonie mobile, durant lequel il n'a été question que de l'arrivée prochaine du 5G. « Il faut comprendre que c'est une autre révolution que l'industrie va connaître à partir de 2020. Avec l'arrivée de l'internet, durant les années 90, on a connu le 2G, puis avec l'ajout des données et des courriels, on a connu l'avènement du 3G. » - Philippe Morin « Avec l'élargissement de la bande passante pour pouvoir intégrer le partage des vidéos, on est passés au 4G. L'arrivée prochaine de l'internet des objets et des voitures branchées a forcé l'apparition du 5G, qui va être un réseau 100 fois plus rapide pour répondre à l'augmentation du trafic », expose Philippe Morin. Or, l'acquisition d'Astellia va permettre à EXFO de mieux répondre aux besoins des opérateurs du sans-fil qui vont devoir procéder à la modernisation de leurs réseaux. Au cours des 15 derniers mois, EXFO a acquis deux autres entreprises du sans-fil, soit une firme californienne spécialisée dans les tests de radiofréquence et une britannique impliquée dans la visualisation en temps réel de réseaux à partir de données graphiques.