Jean-Louis Vangeluwe: l'émergence d'un numéro un mondial

Depuis 2012, l'entreprise a absorbé les contrecoups de l'effondrement du secteur minier en haussant ses ventes dans les secteurs de l'énergie et des lieux d'enfouissement de déchets ménagers et industriels.

Ce qui n'a pas été le cas chez le principal concurrent de Solmax, l'entreprise américaine GES Environmental, de Houston, qui disposait aussi d'un réseau d'usines de géomembranes en Allemagne, en Égypte, en Thaïlande et en Chine.

« En 2014, GES, qui appartenait à deux fonds d'investissement américains, a dû se placer sous la protection de la loi sur les faillites. Un des fonds a racheté les dettes des créanciers, mais GES n'a jamais depuis affiché une rentabilité probante.

« C'est dans ce contexte qu'on a entrepris l'an dernier de proposer aux deux fonds d'acheter GES. Ils n'étaient pas chauds à l'idée, mais ils ont finalement accepté d'ouvrir leurs livres et d'autoriser une personne de notre groupe à visiter chacune de leurs usines », rappelle le PDG de Solmax.

Parallèlement à ces démarches, Solmax devait réaliser un montage financier pour lui permettre d'acheter ce concurrent trois fois plus gros qu'elle.

« On cherchait des partenaires patients. Le Fonds, qui est avec nous depuis 1997, a décidé de réinvestir et la Caisse de dépôt a aussi embarqué. Le propriétaire Jacques Côté a accepté de réduire sa participation et on a formé un groupe de trois actionnaires égaux.

« On avait un bilan et une capacité organisationnelle impeccables. C'est ce qui a convaincu la Caisse », estime Jean-Louis Vangeluwe.

Résultat des courses : grâce à l'acquisition de GES, Solmax va plus que quadrupler ses revenus cette année, de 120 millions à plus de 500 millions. Les parts du marché mondial de GES étaient de 25 %, contre 10 % pour Solmax.

« On prévoit qu'au terme de notre première année d'opération, on va hausser nos parts de marché à 45 %, grâce à une plus grande efficacité opérationnelle », anticipe le PDG.

DES GAINS PARTOUT

Jean-Louis Vangeluwe estime qu'il faudra compter deux ans pour réussir l'intégration de cette importante acquisition. Il est convaincu que Solmax sera en mesure de hausser l'efficacité opérationnelle du groupe américain en y implantant ses processus.

« On va utiliser nos processus pour optimiser leurs opérations. On va réaliser des synergies de revenus avec des volumes d'achat beaucoup plus importants. On va aussi implanter des outils de TI qui vont profiter à l'ensemble du groupe », prévoit le PDG.

Selon lui, Solmax profitera surtout d'une plus grande agilité pour répondre aux besoins du marché global en pouvant mieux répartir la production.

« Avant, on desservait nos clients du Moyen-Orient à partir de Varennes. Là, on a une usine en Égypte. On va sauver sur les coûts. Notre usine de Thaïlande va pouvoir répondre à nos clients australiens. On va sauver beaucoup de coûts de transport », évalue-t-il.

Solmax compte aujourd'hui 600 employés à travers son réseau d'usines dans le monde et compte des clients dans plus de 60 pays.