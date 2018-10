Équipement agricole: Valmetal achète un fabricant californien

Le fabricant québécois d'équipement agricole Valmetal vient de conclure l'acquisition de US Farm Systems, une entreprise californienne spécialisée dans la fabrication d'équipements de manutention du fumier et de traitement des eaux usées de ferme.

Par un jeu de vases communicants, cette transaction permettra au fabricant québécois de prendre solidement pied en Chine, où l'entreprise californienne est déjà bien implantée.

Le groupe Valmetal, dont le siège social est situé à Saint-Germain-de-Grantham, près de Drummondville, ajoute ainsi une nouvelle flèche à son carquois déjà bien garni d'équipements pour la mécanisation et l'automatisation de l'alimentation animale.

« C'est notre plus importante acquisition », a commenté le vice-président finances de Valmetal, David Vallières, depuis le Wisconsin, où il prenait part à une foire agricole.

« Et elle nous sort de notre zone de confort, parce que c'est quand même en Californie, ce qui est loin. »

« UN GROS MORCEAU ! »

Fondé en 1983 par son père Yvon Vallières, le Groupe Valmetal regroupe cinq entreprises totalisant 400 employés, avec des usines en Ontario et aux États-Unis. Une part importante de sa croissance s'est réalisée à l'aide d'une dizaine d'acquisitions, tant au Canada qu'au sud de la frontière.

« Mais ça, c'est un gros morceau ! », s'est exclamé David Vallières.

US Farm Systems a été fondée en 1979 au Wisconsin par le Québécois Réjean Houle, créateur de la motoneige Skiroule et résidant des États-Unis depuis une quarantaine d'années. L'entreprise avait déménagé en Californie en 1983 pour profiter du marché croissant de l'équipement de traitement des eaux agricoles usées de l'État le plus populeux des États-Unis. Elle compte à présent quelque 90 employés.

LE JOYAU DU TRAITEMENT DE FUMIER

Valmetal était particulièrement intéressée par le joyau du fabricant américain, un système de recyclage du fumier qui sépare le liquide du solide et qui élimine les bactéries du résidu. « Ce qui sort de la machine, vous le mettez dans vos mains et il ne sent rien », décrit David Vallières. Ce résidu peut servir de compost ou de litière.

Ce système, en instance de brevet international, effectue cette transformation à raison de trois heures par jour, contre de huit à dix heures avec les systèmes concurrents pour une même quantité, fait valoir le vice-président.

« Ça faisait longtemps que je voulais avoir ce produit-là », exprime-t-il. « L'autre grosse raison, c'est que cette acquisition nous ouvre de nouveaux marchés. L'entreprise a déjà une très grosse présence en Chine, en Russie, ainsi qu'en Océanie. Ce sont des terrains où on était, mais pas très forts. »

US Farm Systems possède un entrepôt et des camions en Chine, où elle emploie huit techniciens locaux. David Vallières s'y est rendu il y a un mois pour confirmer l'existence de l'équipement. « À partir d'aujourd'hui, ils sont concessionnaires Valmetal, dit-il. On va pouvoir accélérer nos ventes et consolider la marque. »

UN AVENIR PROMETTEUR

Les produits fabriqués par l'entreprise californienne seront dorénavant distribués sous le nom Valmetal US Farm Systems.

« Nous sommes convaincus que grâce à leur expertise, à la diversité de leurs produits et à leur modèle d'affaires, ils sauront emmener notre entreprise encore plus loin et lui assureront un avenir prometteur », a indiqué le fondateur de US Farm Systems, Réjean Houle, dans un communiqué. L'homme de 74 ans demeure au sein de l'entreprise.

Valmetal veut conserver l'usine californienne, mais prévoit lancer la production de son produit vedette au Québec, pour desservir les marchés du Canada, de l'est des États-Unis et de l'Europe.

« Mais ce ne sera pas du jour au lendemain, à cause du manque de main-d'oeuvre », prévient David Vallières.