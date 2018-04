Résultats en hausse pour Richelieu

Le distributeur et fabricant de quincaillerie spécialisée Richelieu a livré des résultats conformes aux attentes lors du premier trimestre en affichant une croissance de ses profits ainsi que de son chiffre d'affaires.

Pour le trimestre clos le 28 février, le profit net attribuable aux actionnaires de l'entreprise montréalaise s'est établi à 12,7 millions, ou 22 cents par action, en hausse de 5,9% sur un an.

De leur côté, les ventes consolidées de Richelieu ont grimpé à 222 millions, par rapport à 196 millions au premier trimestre de l'exercice 2017. Plus de la moitié de cette hausse est attribuable aux acquisitions de la société.

Cette performance trimestrielle s'est avérée conforme aux attentes des analystes sondés par Thomson Reuters, qui prévoyaient un bénéfice par action de 22 cents et des recettes de 222 millions.

Les ventes sur le marché des fabricants ont progressé de 11,3%, à 183,4 millions, tandis que celles aux détaillants ont grimpé de 24,1%, à 38,6 millions.

Au Canada, les revenus ont totalisé 143,7 millions, en hausse de 14,4% par rapport au premier trimestre de 2017, alors qu'au sud de la frontière, le chiffre d'affaires a grimpé de 17%, s'établissant à 62,2 millions US.

«Richelieu a commencé en force l'exercice avec des résultats en hausse (...) et une nouvelle acquisition en Floride, soit Cabinet and Top Supply, un distributeur de produits spécialisés situé à Fort Myers», a commenté son président et chef de la direction, Richard Lord, par voie de communiqué.

Il s'agissait de la neuvième acquisition de l'entreprise québécoise réalisée en Floride.

Richelieu a dévoilé ses résultats du premier trimestre à l'occasion de son assemblée annuelle des actionnaires, qui se tenait à Montréal.