Bauer cède ses magasins à Pure Hockey

Le premier magasin Own the Moment (Saisir le moment) - d'une superficie de 20 000 pieds carrés - a été ouvert il y a trois ans en banlieue de Boston à l'époque où Bauer était exploitée par Performance Sports Group (PSG). Un second magasin de 25 000 pieds carrés a ensuite ouvert ses portes au Minnesota. Chaque magasin comporte une patinoire intérieure de 2500 pieds carrés où les consommateurs peuvent faire l'essai de l'équipement sur une glace dans le but d'obtenir le meilleur ajustement possible. Le plan original était d'avoir rapidement une dizaine de magasins en Amérique du Nord, dont un à Montréal. Un troisième magasin devait ouvrir l'été dernier à Vaughan, près de Toronto, mais l'initiative a finalement été abandonnée après son annonce.

L'incursion dans le commerce de détail avait suscité de la grogne dès le départ. Elle avait notamment été qualifiée de coûteuse et de contre-productive par un ancien administrateur de PSG, car les magasins entraient en concurrence avec les clients de PSG, c'est-à-dire les détaillants.

« Notre priorité en tant que marque est de créer des produits qui aident les joueurs à rehausser leurs performances. Le commerce de détail n'est pas au coeur de notre mission en tant que marque », a indiqué à La Presse le PDG de Bauer, Ed Kinnaly. En poste depuis juin dernier, il précise que la décision de céder les magasins à Pure Hockey est dans l'intérêt supérieur de la marque, des consommateurs, des employés et de tous les détaillants qui achètent les produits Bauer.

Les modalités financières de l'entente avec Pure Hockey demeurent confidentielles. Toutefois, Ed Kinnaly indique que les deux magasins auront l'image de marque Bauer Hockey Experience et qu'il ne s'y vendra aucun produit concurrent tels CCM, Warrior ou autres.

« Notre changement de stratégie corporative permettra aux consommateurs de conserver la même expérience de magasinage. »

- Ed Kinnaly, PDG de Bauer

Chez Pure Hockey, la direction confirme que les magasins continueront de vendre exclusivement des produits Bauer. « En tant que leader aux États-Unis, nous tentons constamment d'améliorer notre expérience de magasinage et de rejoindre les consommateurs de manière toujours plus significative », affirme Matt Rosenthal, codirecteur du marketing chez Pure Hockey.

« Nous avons développé un lien très serré avec Bauer au fil des ans, et en procédant à l'acquisition de ses magasins, nous pouvons élargir notre présence à Minneapolis et mettre à niveau notre présence à Burlington, au Massachusetts. »

Pure Hockey se présente comme le plus important détaillant d'équipement de hockey aux États-Unis et exploite une soixantaine de magasins spécialisés dans le hockey et la crosse.

Les actifs de PSG (Bauer, Easton, Cascade, Maverick et Mission) ont été rachetés par un consortium dirigé par le holding torontois Fairfax et Sagard Capital - une filiale de Power Corporation - après que PSG s'est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers à l'automne 2016.

Le siège social de Bauer est à Exeter, au New Hampshire, à environ une heure de route de Boston. Le quartier général a déjà été situé à Montréal, il y a une quinzaine d'années. Le Centre d'innovation de Bauer est installé à Blainville, dans les Laurentides.

Power Corporation est propriétaire de La Presse.