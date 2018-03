GE perd plus de 7% à Wall Street après l'annonce du plan de redressement

L'action du conglomérat industriel américain General Electric a perdu plus de 7% lundi à Wall Street après l'annonce d'un plan de restructuration prévoyant pour 20 milliards de dollars de cessions d'actifs et des milliers de suppressions d'emplois.

Luc Olinga Agence France-Presse New York

Le titre a terminé la séance sur un recul de 7,17% à 19,02 dollars vers 16h30 GMT. Il a cédé depuis le début de l'année près de 40% de sa valeur face à de mauvais résultats financiers et des doutes sur la stratégie à long-terme du groupe centenaire.

GE a notamment annoncé lundi qu'il allait diminuer par deux son dividende ce qui a fait fuir les investisseurs.

La capitalisation boursière de ce groupe fondé à la fin du 19e siècle est désormais inférieure à 165 milliards de dollars alors que celle d'Apple tourne autour de 900 milliards et celle d'Alphabet (Google) dépasse les 700 milliards.

GE a annoncé lundi lors d'une conférence à New York un plan de restructuration visant à se recentrer sur trois activités (aéronautique, santé et énergie) et à supprimer des milliers d'emplois pour réduire ses coûts.

Le fabricant des moteurs d'avions et des turbines va également céder ses activités dans les transports et les services d'électricité dans le cadre d'un plan de cessions d'actifs de 20 milliards de dollars.

Il va en outre se désengager du groupe de services pétroliers américain Baker Hughes dont il détient 63% du capital mais ne pourra cependant pas le faire avant 2019, selon un accord conclu lors du rachat de Baker Hughes l'an dernier.

John Flannery, qui a pris les rênes du groupe à l'été, a également engagé un plan de réduction des dépenses de fonctionnement du groupe dont la trésorerie n'atteint plus qu'environ 7 milliards de dollars.