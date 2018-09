Dunkin' Donuts devient simplement «Dunkin'»

Dunkin' Donuts abandonne les beignes - mais seulement dans son nom. Les pâtisseries seront toujours au menu de la chaîne, mais ses dirigeants jugent qu'en la renommant simplement «Dunkin'», ils accordent une plus grande importance au café et aux autres boissons.

La bannière en activité depuis 68 ans jonglait avec cette idée depuis un bon moment. Déjà, en 2006, son slogan - «America Runs on Dunkin'» - ne faisait plus mention des beignes. L'automne dernier, elle a mis à l'essai un nouveau logo «Dunkin'» sur un nouveau café à Pasadena, en Californie. Le nouveau nom s'est depuis retrouvé sur quelques autres établissements.

Au fil du temps, les cafés et les sandwichs sont devenus de plus en plus importants pour la chaîne de Canton, au Massachusetts, qui compte plus de 12 500 restaurants à travers le monde. Au deuxième trimestre de l'exercice en cours, la société a noté que l'achalandage de ses cafés américains était en baisse, mais que les revenus grimpaient malgré tout grâce aux meilleures marges réalisées sur les cafés glacés et les sandwichs à déjeuner.

Le changement de nom sera officiel à compter de janvier, lorsqu'il commencera à apparaître sur les serviettes, boîtes et enseignes des établissements américains. Il sera éventuellement adopté par les succursales du marché international.

Par ailleurs, Dunkin' Donuts a mis fin à ses activités au Canada, ont rapporté certains médias plus tôt ce mois-ci. Dans une déclaration transmise notamment à Vox Media et au réseau Global, la société a expliqué que les trois derniers établissements canadiens de la chaîne, qui se trouvaient dans la région de Montréal, avaient mis un terme à leurs activités. Ces cafés sont dorénavant exploités sous des bannières indépendantes.