Trump menace de «tarifer!» les pays qui ne commercent pas équitablement

«Les tarifs (douaniers) ont mis les États-Unis dans une posture de négociation très forte, avec des milliards de dollars et des emplois qui affluent dans notre pays - et en plus l'augmentation des coûts a été quasiment indécelable. Si les pays ne passent pas des accords équitables avec nous, ils seront 'tarifés!'», a lancé le président américain lundi matin.

AP