La croissance américaine légèrement révisée en hausse

La croissance économique des États-Unis a été légèrement révisée en hausse au 2e trimestre, confirmant son rythme le plus fort en quatre ans selon la deuxième estimation du département du Commerce publiée mercredi.

L'expansion du produit intérieur brut (PIB) américain a atteint 4,2% en rythme annuel, soit 0,1 point de pourcentage de plus que lors de la première estimation.

Cela représente une nette accélération par rapport aux 2,2% du 1er trimestre et la plus forte hausse du PIB depuis le 3e trimestre 2014.

Cette révision en hausse devrait conforter l'optimisme du président Donald Trump qui pense que grâce aux réductions d'impôts, aux hausses des dépenses et aux efforts de dérèglementation, la croissance de la première économie mondiale pourrait «bientôt atteindre, voire dépasser 5%».

Pour l'instant les économistes misent pour le 3e trimestre qui s'achève en septembre sur une expansion bien supérieure à 3%, ce qui était déjà la promesse de campagne électorale du candidat républicain.

La bataille commerciale qui se joue entre les États-Unis et ses partenaires a aussi porté l'accélération de la croissance, dopant les exportations avant le couperet des représailles tarifaires qui s'est abattu à partir de juillet.

La différence entre les deux estimations du 2e trimestre par le département du Commerce réside dans de meilleurs investissements de la part des entreprises (+0,4% au lieu de -0,5% précédemment estimé), avec notamment un bond des achats de logiciels.

Les réductions d'impôts accordées par l'administration Trump aux entreprises semblent avoir joué sur cette reprise des investissements.

Les importations, qui comptent pour une soustraction dans le PIB, ont finalement reculé (-0,4%) au lieu d'avoir progressé, ce qui est bénéfique pour les chiffres de la croissance.

Les dépenses publiques ont également avancé davantage à 2,3%. Le secteur de la défense affiche ainsi la plus forte progression des investissements depuis neuf ans à 6%.

Ces meilleures performances ont toutefois été contrebalancées par une consommation un peu moins forte qu'estimé, progressant de 3,8% au lieu des 4% annoncés précédemment.

Cela reste largement le moteur de la croissance et la plus forte performance depuis le dernier trimestre 2017. Les dépenses de consommation ont ainsi pesé pour 2,55 points dans la croissance, dont 1,12 point pour les achats de marchandises et 1,43 point pour les dépenses dans les services.

Les exportations ont bondi en anticipation des représailles tarifaires que la Chine allait imposer notamment sur le soja américain. Elles ont affiché un progrès de 9,1%, le meilleur en cinq ans, mais un peu moins fort que dans la première estimation (+9,3%).

Les ventes finales intérieures, un indicateur observé par les économistes parce qu'il reflète bien l'état de la consommation intérieure en ôtant l'évolution des stocks, a grimpé à 5,3%, son taux le plus fort depuis 12 ans.

Les entreprises ont puisé dans leurs stocks plutôt que d'en cumuler de nouveaux ce qui représente un coût pour la croissance.

Le marché immobilier a confirmé nettement sa baisse qui passe de -1,1% pour la première estimation à -1,6%.