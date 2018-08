ALENA: le Canada et les É.-U. entrent dans «le détail» mercredi

Les négociateurs canadiens et américains entrent mercredi matin dans « le détail » des « enjeux » qui bloquent la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), a déclaré mardi la cheffe de la diplomatie canadienne, Chrystia Freeland, après avoir rencontré à Washington le Représentant américain au Commerce.

L'accord conclu par Washington et Mexico, annoncé lundi par le président Donald Trump, « prépare le terrain » pour un nouveau traité commercial nord-américain, grâce notamment aux « compromis assez difficiles » du Mexique sur le travail et les règles d'origines des automobiles, a estimé la ministre des Affaires étrangères du Canada.

À peine arrivée d'Europe, où elle a écourté sine die une mini-tournée diplomatique, Mme Freeland s'est entretenue mardi après-midi environ une heure avec le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer.

Il a eu « une attitude positive et constructive », a-t-elle indiqué à la presse à la sortie de ce premier entretien, auquel prenait également part le plus proche conseiller du premier ministre Justin Trudeau, Gerald Butts, tout juste arrivé d'Ottawa.

« Nous avons décidé d'avoir des conversations plus en détail concernant des enjeux précis demain [NDLR: mercredi] matin », a-t-elle ajouté.

D'ici là, les négociateurs canadiens doivent rencontrer leurs homologues mexicains « ce soir » [mardi] dans la capitale américaine, a indiqué la ministre canadienne.

« Nous espérons le meilleur, mais nous sommes toujours prêts à tous les scénarios », a-t-elle fait valoir.

Pression américaine

La Maison-Blanche demande maintenant au Canada d'approuver d'ici la fin de la semaine ce que le président américain a qualifié de « remplacement » de l'ALENA; M. Trump l'a d'ailleurs déjà rebaptisé « accord commercial États-Unis-Mexique ». Si le Canada refuse, le président américain menace de frapper son voisin du nord de tarifs douaniers dans le secteur automobile.

M. Trump a également menacé de mettre fin à l'ALENA actuel, un traité trilatéral conclu entre le Canada, les États-Unis et le Mexique il y a un quart de siècle.

L'entente de principe bilatérale annoncée lundi entre les États-Unis et le Mexique intensifie la pression sur le gouvernement libéral du Canada, qui revient mardi à la table de négociation pour la première fois depuis le printemps.

En mêlée de presse à Longueuil, mardi après-midi, le premier ministre Justin Trudeau ne semblait pas enclin à accorder d'importantes concessions.

« Nous allons travailler de bonne foi, de façon constructive, présente, mais nous n'allons signer qu'un accord qui est bon pour le Canada, bon pour les Canadiens de la classe moyenne », a-t-il réitéré.

Le premier ministre a précisé que l'équipe canadienne étudiait toujours ce nouvel accord intervenu entre ses deux partenaires commerciaux.

« Il y a beaucoup de documents et de textes dans lesquels plonger par rapport à ce sur quoi le Mexique et les États-Unis ont travaillé », a-t-il ajouté, en anglais.

M. Trudeau s'est néanmoins réjoui des récentes avancées dans les discussions, plus particulièrement en ce qui a trait au secteur automobile.

« Nous avons été encouragés par les progrès réalisés par nos partenaires de l'ALENA au cours des dernières semaines. Cela a été une étape importante pour aller de l'avant avec la renégociation et l'amélioration de l'ALENA », a-t-il avancé.

Larry Kudlow, directeur du Conseil économique national du président Trump, a accentué la pression sur les négociateurs canadiens, mardi matin, dans une entrevue télévisée à Fox Business News. M. Kudlow a déclaré que le président Trump « aimerait conclure une entente avec le Canada », mais dans l'intérêt des travailleurs et des agriculteurs américains.

Au cours des cinq dernières semaines, le Canada a observé de loin ses partenaires continentaux progresser dans des négociations commerciales à deux. Après l'annonce de lundi, le gouvernement de Justin Trudeau a rapidement réuni les plus hauts responsables de son équipe de négociation.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a écourté abruptement son voyage officiel en Europe, lundi, pour se précipiter à Washington. Elle a dit être restée en contact étroit avec le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le ministre mexicain de l'Économie, Ildefonso Guajardo, tout au long des entretiens bilatéraux.

Gerald Butts, secrétaire principal du premier ministre Trudeau, Steve Verhuel, négociateur en chef du Canada, et d'autres hauts fonctionnaires ont gagné Washington mardi matin.

Une entente déjà étendue

Les négociateurs canadiens seront placés d'emblée devant un accord américano-mexicain qui va bien au-delà des enjeux qui divisaient ces deux pays - surtout les règles relatives au contenu des véhicules automobiles.

La nouvelle entente aborde en effet de nombreux autres points qui étaient considérés jusqu'ici comme trilatéraux lors des négociations depuis un an. Washington et Mexico se sont ainsi entendus sur des questions comme la propriété intellectuelle, les normes du travail, les services financiers et le commerce numérique - notamment le seuil à partir duquel les biens vendus en ligne seraient exemptés de droits de douane.

En outre, la nouvelle entente prévoit une « clause crépusculaire » de 16 ans, avec des révisions tous les six ans, a déclaré lundi un haut responsable de l'administration américaine. Or, le Canada avait rejeté une proposition précédente des États-Unis voulant que l'« ALENA 2.0 » soit renégocié tous les cinq ans.

Donald Trump, qui soutient que l'ALENA, signé par George Bush père, a été une arnaque pour les États-Unis, qualifie déjà l'annonce de lundi de grande victoire. Il a ensuite servi son ultimatum au Canada. « D'une façon ou d'une autre, nous avons un accord avec le Canada : ce sera soit un tarif sur les voitures, soit un accord négocié, a-t-il soutenu. Et franchement, un tarif sur les voitures serait beaucoup plus facile, mais peut-être que l'autre voie serait bien meilleure pour le Canada. »

Le président mexicain Enrique Peña Nieto a répété à plusieurs reprises lundi matin qu'il espérait que le Canada fasse partie d'un accord qui remplacerait l'ALENA. Mais plus tard lundi, son ministre des Affaires étrangères, Luis Videgaray, a déclaré à la presse que le Mexique aurait en poche un accord de libre-échange, quelle que soit l'issue des négociations entre le Canada et les États-Unis.

Pour M. Trump, la conclusion d'un nouvel accord commercial avec le Mexique - et peut-être aussi avec le Canada - serait brandie comme une victoire politique pour les républicains, avant les cruciales élections de mi-mandat en novembre. Le Mexique, quant à lui, voudrait sceller un nouvel accord commercial avant l'entrée en fonction, le 1er décembre, du nouveau gouvernement du président Andres Manuel Lopez Obrador, élu le 1er juillet.

Avec l'Agence France-Presse