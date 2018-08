Walt Disney World ferait passer son salaire minimum à 15$/h

Associated Press

Orlando

Walt Disney World serait en mesure d'avoir recours à un plus grand nombre de travailleurs à temps partiel et les nouveaux employés auraient besoin d'accumuler un plus grand nombre d'heures de travail avant de pouvoir être transférés à un autre poste, en vertu des provisions d'un nouveau contrat qui porterait également le salaire minimum de départ à 15 dollars US de l'heure d'ici 2021.