L'inflation mensuelle accélère à 0,5% en janvier

L'indice des prix à la consommation CPI a avancé de 0,5% par rapport à décembre en données corrigées des variations saisonnières alors que les analystes tablaient sur une hausse de 0,4%. C'est sa plus forte hausse depuis septembre.

Sur un an, l'indice a progressé de 2,1%, ce qui, comme en décembre, est un peu au-dessus de la cible de 2% la Réserve fédérale (Fed). La Banque centrale prend toutefois davantage en compte l'autre indice PCE basé sur les dépenses réelles des consommateurs, dont l'évolution est généralement plus faible que celle du CPI.

Si l'on exclut les secteurs volatils de l'alimentation et de l'énergie, l'indice a également enregistré en janvier une solide hausse à +0,3%, sa plus forte progression depuis un an. Les analystes s'attendaient à une avancée de 0,2%. Sur un an, l'inflation sous-jacente est de 1,8%.

Le secteur de l'énergie a affiché en janvier une hausse des prix de 3% dont 5,7% pour l'essence.

Les prix alimentaires ont accéléré de 0,5%, leur plus forte avancée depuis septembre.

Les prix des vêtements ont grimpé de 1,7%, du jamais vu depuis février 1990, tandis que les prix des services dans les transports ont progressé de 0,8%, leur plus forte hausse depuis juillet 2013.

Le prix des loyers a poursuivi sa hausse (+0,2%) en janvier.

Le ministère a par ailleurs publié le coût du salaire horaire moyen qui s'est replié de 0,2% en janvier, effaçant la hausse de décembre. Sur un an, il est en progression de 0,8%.

L'indice PCE, davantage prise en compte par la Fed, a augmenté de 0,1% en décembre sur un mois et de 1,7% en glissement annuel. Le chiffre PCE de janvier sera publié début mars.