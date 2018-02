É.-U.: 200 000 emplois créés en janvier

Le marché du travail américain a commencé en force la deuxième année du mandat de Donald Trump, affichant de solides créations d'emplois et un taux de chômage stable, à 4,1 %, au plus bas depuis 17 ans.

Selon les chiffres du département du Travail publiés vendredi, l'économie des États-Unis a créé 200 000 emplois nets en janvier, en données corrigées des variations saisonnières, dépassant les attentes des analystes qui étaient de 180 000.

Le chiffre de décembre a été révisé en hausse avec 160 000 nouvelles embauches contre 148 000 précédemment estimé.

Le taux de chômage des Afro-Américains, que Donald Trump se félicite d'avoir fait tomber « à un plus bas historique » à 6,8 % en décembre, est remonté en janvier à 7,7 %, affichant toujours un niveau double de celui des blancs qui lui est descendu à 3,5 % au lieu de 3,7 % le mois d'avant.

Pour l'année 2017, selon les données révisées du ministère, les créations d'emplois ont totalisé 2,173 millions, un rythme un peu ralenti par rapport à 2016 (2,344 millions).

Ce nombre s'écarte des 2,4 millions de nouveaux emplois brandis par Donald Trump lors de son discours sur l'état de l'Union mardi qui incluent, depuis son élection en novembre 2016, les deux derniers mois de l'administration Obama.

À 4,1 % depuis quatre mois, le taux de chômage est le plus faible depuis décembre 2000.

Signe d'un resserrement du marché de l'emploi et peut-être d'une future accélération des prix, la progression des salaires sur douze mois a atteint, à +2,9 %, son rythme le plus rapide depuis plus de neuf ans (juin 2009).

Sur le mois, la hausse reste modeste et attendue à +0,3 % soit 9 cents pour un salaire horaire moyen de 26,74 dollars.

En janvier, le secteur des services est toujours de loin le premier créateur d'emplois (239 000) avec un rythme soutenu des embauches dans les cafés et restaurants notamment (+31 000) et les services de santé (26 000).

Le secteur du bâtiment reste très actif malgré l'hiver (+36.000) et l'industrie manufacturière demeure dans le vert avec 15 000 embauches contre 21 000 en décembre et 30 000 le mois d'avant.

Le nombre de chômeurs est resté à 6,7 millions et ceux qui ne trouvent qu'un emploi à temps partiel sont toujours nombreux à 5 millions.

Le taux de participation au marché du travail reste stable à 62,7 %.