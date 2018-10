Projet de 40 milliards pour Shell au Canada, victoire pour Trudeau

Maxime Bergeron

(Ottawa) Au lendemain du sauvetage in extremis de l'ALENA, le gouvernement Trudeau pourra se targuer d'une autre bonne nouvelle économique : le géant Shell et ses partenaires ont confirmé mardi qu'ils iront de l'avant avec un mégaprojet de 40 milliards en Colombie-Britannique, le plus important investissement privé de l'histoire du pays.