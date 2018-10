Encana vend des actifs du Nouveau-Mexique pour 615 millions

Les actifs de San Juan du producteur de pétrole et de gaz de Calgary comprennent des terrains qui produisent l'équivalent de 5400 barils de pétrole par jour.

DJR Energy, de Denver, a indiqué que l'acquisition, d'un montant de 480 millions de dollars US, permettrait de doubler la superficie de ses terres dans le bassin de San Juan, qui passeront à 350 000 acres (141 639 hectares) et porteraient sa production à plus de 6000 barils par jour.

DJR est une société d'exploration et de production créée en avril 2017 en regroupant des fonds de Trilantic Capital Management, de Waveland Energy Partners et de Global Energy Capital.

La vente devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2018 et entrer en vigueur le 1er avril.