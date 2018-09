Trump exige de l'OPEP une réduction immédiate des prix du pétrole

«Nous protégeons les pays du Moyen-Orient, ils ne seraient pas en sécurité pour très longtemps sans nous, et pourtant ils continuent à pousser pour des prix du pétrole toujours plus haut! On s'en souviendra», a lancé sur Twitter le locataire de la Maison-Blanche.

«Le monopole OPEP doit baisser ses prix maintenant», a-t-il conclu.