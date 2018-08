Hydro exporte aux prix les plus élevés de l'été

Agrandir

Le prix moyen journalier était de 8 cents US le kilowattheure hier et celui prévu pour aujourd'hui est de 12,5 cents US le kilowattheure sur le marché de la Nouvelle-Angleterre, a fait savoir hier la porte-parole d'Hydro-Québec, Lynn St-Laurent.

Photo Paul Chiasson, Archives La Presse canadienne