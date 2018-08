Un projet éolien «oublié» refait surface en Montérégie

Ce projet, issu d'un appel d'offres d'Hydro-Québec qui remonte à 2009, a été farouchement combattu par des résidants de Saint-Cyprien, qui s'étonnaient que la nation mohawk veuille installer ses éoliennes chez eux plutôt que sur leur réserve.

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement avait conclu au manque d'acceptabilité sociale du projet.

Le projet initial a été revu, a fait savoir hier le ministre de l'Énergie et des Ressources, Pierre Moreau, dans un communiqué. « Une bonne solution a été trouvée afin de réaliser le projet porté depuis des années par Énergies Durables Kahnawà:ke », a-t-il dit.

Énergies Durables Kahnawà:ke s'est associé à un nouveau partenaire, Kruger Énergie. Leur projet prévoit l'installation de 6 à 10 éoliennes d'une capacité totale de 24 mégawatts qui nécessitera un investissement de 70 millions de dollars. L'électricité produite sera vendue à Hydro-Québec pendant 20 ans. La mise en service est prévue pour 2021.

PROJET DÉPLACÉ

Le projet se réalisera autour de Saint-Rémi plutôt qu'à Saint-Cyprien, a précisé Jean Roy, chef de l'exploitation de Kruger Énergie, qui exploite déjà un parc éolien dans cette région.

« C'est à côté de notre projet, où on a une bonne expérience et où les gens nous connaissent. »

- Jean Roy, de Kruger Énergie

Parce que le projet a été déplacé, les promoteurs devront refaire des études d'impact et peut-être se soumettre à un nouvel examen par le BAPE.

Le projet de la nation mohawk est le seul projet d'une communauté autochtone qui est issu d'un appel d'offres. Les deux autres, Mesgi'g Ugju's'n, de la nation micmaque de Gaspésie, et Apuiat, des Innus de la Côte-Nord, sont chacun le résultat d'un contrat de gré à gré conclu par le gouvernement et les autochtones.

Le parc éolien Mesgi'g Ugju's'n est en marche depuis décembre 2016. Celui d'Apuiat vient de soulever la controverse, après que le président d'Hydro-Québec eut soulevé des doutes sur sa rentabilité pour toutes les parties impliquées, soit Hydro-Québec, les Innus et leur partenaire Boralex.

DES PERTES DE 2,5 MILLIARDS

Le coût de l'énergie qui sera produite par Énergies Durables Kahnawà:ke et Kruger Énergie en Montérégie n'a pas été rendu public, ni celui du projet Apuiat. On sait toutefois que l'énergie éolienne coûte plus cher à Hydro-Québec que son prix de vente et que la société d'État n'a pas besoin d'énergie supplémentaire en raison de ses surplus importants.

Même si l'obligation faite par le gouvernement à Hydro-Québec de continuer d'acheter de l'énergie, dont elle n'a pas besoin, est dénoncée depuis longtemps par les économistes qui s'intéressent à la question, le dernier rapport de la vérificatrice générale a relancé la controverse.

Les achats d'énergie inutile ont coûté 2,5 milliards à Hydro-Québec depuis 2009, a calculé la vérificatrice générale.

L'éolien au Québec

Cinq appels d'offres d'Hydro-Québec entre 2003 et 2015

Deux ententes de gré à gré avec le gouvernement et des communautés autochtones

Total : 3879 mégawatts installés

Puissance totale du réseau d'Hydro-Québec : 36 900 mégawatts