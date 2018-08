Projet éolien d'Apuiat: tirs croisés contre Hydro-Québec

(Québec) « Il faut que ce projet soit réalisé. » En entrevue à La Presse, vendredi, le premier ministre Philippe Couillard a affirmé qu'il ne donnerait pas de marge de manoeuvre à Hydro-Québec et à son président, Éric Martel, réticent à aller de l'avant avec le projet de parc éolien Apuiat, près de Port-Cartier, piloté par la nation innue.

« Ce projet est absolument capital. Ce serait une très mauvaise nouvelle s'il ne voyait pas le jour. Pour le Québec et pour Hydro, il doit se réaliser. Sans quoi Hydro aura la plus grande difficulté à réaliser des projets sur le territoire revendiqué qui occupe la plus grande partie du nord du Québec », souligne M. Couillard. « Hydro a des barrages à réparer, des lignes de transmission à faire. Elle ne pourra y arriver sans entente », résume-t-il.

En soirée, jeudi, Hydro-Québec avait paru mettre de l'eau dans son vin. Alors que son PDG, Éric Martel, avait jugé le projet de parc éolien difficilement recommandable, la société d'État s'est dite prête à l'étudier de nouveau. Hydro-Québec « consacrera tous ses efforts dans la poursuite des discussions afin d'en venir à une entente satisfaisante dans le dossier Apuiat et nous sommes confiants qu'une entente gagnant-gagnant est possible », indiquait la société d'État. M. Martel, qui devait poursuivre ses vacances dans l'ouest du pays la semaine prochaine, restera à Montréal. « Il est au travail », affirme M. Couillard.

Le changement de ton d'Hydro-Québec s'explique par le tollé général soulevé par les objections de M. Martel à l'endroit du projet. Dans une lettre transmise jeudi à Hydro-Québec, le ministre de l'Énergie, Pierre Moreau, mettait en demeure le patron de la société d'État, Éric Martel. Le projet d'éoliennes d'Apuiat doit aller de l'avant : « Je m'attends à ce que vous proposiez une voie de passage afin d'en arriver à une conclusion positive de ce dossier », martelait le ministre Pierre Moreau.

Ulcéré par l'opposition d'Hydro-Québec à ce projet de 200 MW, attendu depuis trois ans par les collectivités innues de la Côte-Nord, M. Moreau donnait une volée de bois vert à M. Martel, dans cette missive vitriolique que La Presse a obtenue. Compromettre ce projet « entacherait le mandat et le rôle central confiés à Hydro-Québec », affirme le ministre.

La position de Québec fait écho à une autre lettre au président d'Hydro-Québec, signée vendredi par neuf chefs de la communauté innue, qui réclame le projet depuis 2015. « C'est avec colère et déception », disent-ils, qu'ils ont pris connaissance des « commentaires condescendants et paternalistes » énoncés dans la lettre que leur a transmise M. Martel au début de la semaine : « des propos qui nous ramènent en arrière, à une époque où le développement énergétique sur notre Nitassinan s'est fait sans notre consentement ». Selon eux, Hydro-Québec s'ingère dans les relations entre Québec et les autochtones, ce « qui n'est pas de [son] ressort ».

Les maires et les préfets de la Côte-Nord se préparaient à intervenir eux aussi. « Ils s'attendent à une plus grande sensibilité de la part d'Hydro-Québec quand il est question des enjeux régionaux », a confié une source informée de la démarche. Les signataires, une dizaine de personnes, devaient aussi relever que la collaboration des autochtones est cruciale pour la réalisation de plusieurs projets, dont une route pour « désenclaver » la région en la reliant à la route 138.

De son côté, le ministre Moreau écrit d'entrée de jeu qu'il est « en profond désaccord » avec la position de M. Martel sur le projet. Ce dernier avait transmis au début de la semaine une lettre aux chefs autochtones dans laquelle il soulignait que le projet pourrait difficilement être recommandé. Pour M. Moreau, cette lettre est « singulièrement irrespectueuse » envers les Innus et remet en cause la qualité de leur relation avec le gouvernement.

DIRIGER HYDRO-QUÉBEC EST « UN PRIVILÈGE »

Au passage, sur le ton de la menace, M. Moreau rappelait à M. Martel que diriger Hydro-Québec est un « privilège ».

« [La prise de position de M. Martel] est contraire aux orientations et objectifs que le gouvernement du Québec a fixés à Hydro-Québec, dont il est, dois-je vous le rappeler, l'actionnaire unique. »

- Le ministre Pierre Moreau, dans une lettre transmise jeudi au président d'Hydro-Québec

Dans sa lettre qui a reçu l'aval du cabinet du premier ministre Couillard, le ministre Pierre Moreau rappelle qu'en juillet dernier, M. Martel avait soumis un échéancier « concluant à la signature du contrat d'achat d'énergie avec la nation innue ». C'est par la suite que les négociateurs d'Hydro-Québec ont soulevé des conditions plus contraignantes qui « semblent maintenant compromettre le projet ».

Depuis sa création, Hydro-Québec a eu pour mandat de favoriser le développement régional. La filière éolienne assure la création de milliers d'emplois et soutient le développement de technologies exportables à l'étranger.

Hydro-Québec soutient que le projet coûtera de 1,5 à 2 milliards. À l'interne, une source indique que l'entente des autochtones avec Boralex ne garantit que de maigres revenus de 500 000 $. Pour M. Moreau, les Innus « sont mieux informés que [M. Martel] pour en évaluer les retombées. Il s'agit pour eux d'un projet structurant, concret et viable ».

Enfin, Pierre Moreau intime à Éric Martel l'ordre de désormais soumettre au conseil d'administration d'Hydro-Québec un rapport périodique sur l'évolution de ce dossier.