Rio Tinto ne souffre pas des tarifs américains sur l'aluminium

La multinationale affiche un bénéfice net de 4,3 milliards US à mi-chemin de son exercice financier. Il s'agit d'une hausse de 33 % comparativement à la même période l'an dernier.

« Le contexte commercial mondial est préoccupant, a reconnu le président et chef de la direction de l'entreprise, Jean-Sébastien Jacques, lors d'une conférence avec les analystes financiers, mais nous restons optimistes à moyen et à long terme. »

En entrevue avec Bloomberg, il a précisé que les tarifs imposés par les États-Unis sur l'aluminium n'avaient pas eu d'effet sur la rentabilité de l'entreprise, parce qu'ils étaient absorbés par les acheteurs. Il a rappelé que les alumineries de Rio Tinto au Canada avaient un coût de production très bas et qu'elles utilisaient de l'énergie verte.

Dans ses résultats du premier semestre publiés hier, Rio Tinto fait vaguement allusion à une possibilité d'expansion de ses activités d'aluminium au Canada.

Depuis le début de l'année, Rio Tinto s'est départie de deux de ses alumineries, en France (Dunkerque) et en Islande (ISAL). Elle a aussi complètement quitté le secteur du charbon, en vendant ses derniers actifs en Australie.

La division aluminium a généré un bénéfice d'exploitation de 1,8 milliard US, contre 1,6 milliard US pour la même période l'an dernier. L'entreprise a obtenu un prix moyen de 2547 $US la tonne pour son aluminium, en hausse par rapport à l'an dernier. Le prix moyen du London Metal Exchange a été de 2209 $US la tonne.

Rio Tinto reste avant tout un producteur de fer, qui a généré plus que la moitié du bénéfice d'exploitation total de l'entreprise pour le semestre, soit 5,6 milliards US sur 9,2 milliards US.

La marge de profit de la division fer a été de 67 %, comparativement à 35 % pour l'aluminium.

Même si l'entreprise est satisfaite du bilan des deux premiers trimestres, le marché s'attendait à mieux et l'action de Rio Tinto a fléchi de 3 % à la Bourse de New York, à 53, 79 $US.