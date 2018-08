Gaspésie: Innergex achète cinq parcs éoliens pour 630 millions

La transaction sera annoncée dans un communiqué ce matin. Le producteur d'énergie est coté à la Bourse de Toronto sous le symbole INE.

« Avec l'acquisition de Cartier, Innergex reconfirme sa présence au Canada », souligne Michel Letellier, président et chef de la direction. Plus tôt en 2018, Innergex a fait des acquisitions aux États-Unis et en Islande avec Alterra Power, au Chili avec Energia Llaima et aux États-Unis avec l'achat d'un grand parc solaire.

Forte de toutes ses acquisitions, Innergex revoit à la hausse son objectif de croissance. Elle qui prévoyait atteindre 2000 mégawatts nets de puissance installée d'ici 2020 rehausse la barre à 2500 MW nets sans changer l'échéance.

La transaction porte sur la participation de 62 % que détient TransCanada dans les parcs de Baie-des-Sables, Carleton, Gros-Morne, L'Anse-à-Valleau et Montagne Sèche. Leur puissance installée nette se chiffre à 366 MW. La contribution projetée aux produits et au BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) ajusté est de 82,9 millions et de 68,4 millions, respectivement.

Innergex devient aussi propriétaire à 100 % des entités qui exploitent les parcs éoliens Cartier.

DEUX MÉTHODES DE FINANCEMENT

La transaction sera financée de deux façons, explique Michel Letellier. Les 400 premiers millions seront financés par une facilité de crédit d'un an sans recours. Ensuite, un financement à long terme sans recours au niveau des projets sera mis en place et sera d'une durée de 12 à 15 ans.

Quant au financement mezzanine concernant les 240 millions restants, il sera remboursé par la vente de participation minoritaire, de 30 à 49 %, à un partenaire financier. Dans le passé, Innergex a déjà vendu des participations de certains éléments d'actif à la caisse de retraite des employés de Desjardins.

Innergex exclut une émission d'actions à brève échéance.

Le financement a été monté de façon à permettre à la société de conserver sa cote de crédit BBB - par S&P.

« Globalement, on est à 65 % de dettes et 35 % de valeur nette pour un actif d'un peu plus de 6 milliards. La grande majorité de nos dettes est amortie selon le terme de contrats d'achat d'électricité », précise M. Letellier.

Innergex a des intérêts dans 68 installations en production. Son portefeuille inclut aussi cinq projets en développement. Elle emploie 375 employés dans le monde, dont 165 au Québec. La Caisse de dépôt détient un peu moins de 10 % deses actions.