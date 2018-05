Hydro-Québec: un profit de 1,6 milliard pour l'hiver

Il s'agit de la troisième fois seulement dans l'histoire d'Hydro-Québec que le profit trimestriel atteint ce niveau. Les deux fois précédentes, en 2014 et 2015, les hivers avaient été particulièrement froids.

Cette année, malgré le froid extrême des premières semaines de l'année, la température moyenne a été un peu plus froide qu'en 2017 et Hydro-Québec a pu continuer à exporter à fort volume. Les exportations nettes ont été de 9,8 térawattheure, pas très loin du niveau record de 10,1 térawattheure établi l'an dernier, alors que l'hiver avait été plus doux.

«Le bon fonctionnement de nos installations de production et de transport nous a permis de maintenir un niveau élevé d'exportations nettes d'électricité et d'inscrire notre meilleure performance à ce jour pour un premier trimestre dans un contexte de températures normales», a commenté le vice-président et chef de la direction financière, Jean-Huges Lafleur.

Les exportations aux États-Unis ont rapporté 486 millions, soit 15 millions de plus que l'an dernier, en raison d'un prix moyen plus élevé qu'à la même période l'an dernier.

Les revenus du trimestre ont atteint 4,5 milliards, en hausse de 5,9%. Des ces 4,9 milliards, 3,8 milliards viennent des ventes au Québec et 519 millions des ventes sur les marchés hors Québec.