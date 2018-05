Lock-out chez ABI: le tribunal donne partiellement raison au syndicat

Alors que les discussions doivent reprendre sous peu chez ABI, en présence du médiateur spécial Lucien Bouchard, les lockoutés se préparent à manifester à Pittsburgh, lors de l'assemblée des actionnaires d'Alcoa, mercredi prochain.

La direction de l'Aluminerie de Bécancour (ABI) s'est quant à elle dite prête, vendredi, à « entamer de nouvelles négociations » en présence du médiateur, avec le syndicat des Métallos, affilié à la FTQ.

« On est très heureux de savoir que l'employeur va revenir à la table ; ça fait déjà 16 semaines que le conflit a débuté. C'est une bonne nouvelle pour nous », a commenté le président de la section locale 9700 du syndicat des Métallos, Clément Masse, au cours d'une entrevue.

La direction avait alors fait savoir qu'elle continuerait d'exploiter l'usine avec des cadres, mais à raison d'une série de cuves sur trois. Elle continue donc de bénéficier d'un tarif d'électricité avantageux.

Un premier médiateur avait été affecté au dossier, Me Jean Nolin. Mais les négociations restaient au point mort, même après une rencontre avec le cabinet de la ministre du Travail, Dominique Vien.

Le 23 avril dernier, la ministre a nommé un médiateur spécial en la personne de l'ancien premier ministre Lucien Bouchard, revenu à la pratique du droit. Depuis, les parties attendent d'être convoquées pour renouer le dialogue.

Entre-temps, les lockoutés ont annoncé qu'ils se rendront à Pittsburgh, mercredi prochain, pour manifester lors de l'assemblée des actionnaires d'Alcoa. ABI est détenue à 75 % par Alcoa et à 25 % par Rio Tinto. Une centaine de manifestants doivent prendre la route dès lundi soir pour s'y rendre.

De plus, cinq représentants syndicaux des Métallos, qui détiennent des actions d'Alcoa ou une procuration pour représenter d'autres actionnaires, doivent assister à l'assemblée. Ils comptent alors « se faire entendre des actionnaires ».

« On veut atteindre les actionnaires. Nous, on continue à dire que c'était une mauvaise décision [d'avoir décrété un lock-out] et on veut maintenant aviser les actionnaires. On a un message à livrer », a expliqué M. Masse.