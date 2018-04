Bois d'oeuvre: les exportations vers les États-Unis diminuent en mars

La province qui produit la plus grande quantité de bois d'oeuvre pays a exporté le mois dernier 514,4 millions de pieds-planche aux États-Unis, un volume en baisse par rapport à celui de 644,7 millions de pieds-planche de la même période un an plus tôt, a indiqué Affaires mondiales Canada.

Pour le premier trimestre, les livraisons de l'intérieur de la Colombie-Britannique - qui représentent plus de 90% des exportations de bois d'oeuvre de la province - ont diminué de 18% par rapport à l'an dernier, essentiellement en raison des problèmes de transport. Les livraisons de la côte de la Colombie-Britannique ont pour leur part reculé de 36%.

Les livraisons de bois d'oeuvre de l'ensemble du Canada ont cédé 17,4% au premier trimestre, par rapport à l'an dernier.

Les exportations du Québec, la deuxième plus grande province au chapitre de la production forestière, ont reculé de 16,6% au premier trimestre, tandis que celles de l'Ontario ont cédé 8,6%.

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et le Canadien Pacifique (CP) ont indiqué que leurs activités dans l'Ouest avaient été ralenties par les froides conditions hivernales et des augmentations de volume inattendues.