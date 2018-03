La Caisse de dépôt et le Fonds FTQ investissent 200 millions dans Boralex

La Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ investiront un total de 200 millions de dollars dans Boralex, une société québécoise qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.

Dans un communiqué publié jeudi, Boralex a annoncé qu'elle recevrait un investissement de 170 millions de la part de la Caisse et un autre de 30 millions du Fonds.

Ce premier investissement pourrait être suivi d'un deuxième d'une valeur de 100 millions moyennant certaines conditions.

Le président et chef de la direction de la société, Patrick Lemaire, a déclaré dans le communiqué que ce financement témoignait de la confiance des marchés financiers à l'égard de Boralex et servirait notamment à soutenir la stratégie de croissance de l'entreprise.

En juillet dernier, la Caisse avait acquis une participation de 17,3 % dans Boralex.

Figurant parmi les chefs de file dans le domaine de l'énergie renouvelable, Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'électricité au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les secteurs éolien, hydroélectrique, thermique et solaire.